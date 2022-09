Octroi d'une subvention de 432 875 $ pour le Campus Agora





MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à l'octroi d'une subvention de 432 875 $ du ministère de l'Éducation, Déclic peut poursuivre ses activités déjà en cours ainsi que ses démarches vers la mise en oeuvre du Campus Agora, une école adaptée avec résidences étudiantes pour permettre la scolarisation et la transition à la vie adulte des ex-placés de la DPJ.

Déclic et ses partenaires ont reçu cette somme le 26 août dernier. Le Campus Agora c'est la promesse faite aux jeunes adultes en fin de parcours de la DPJ ainsi qu'à tous ceux qui présentent des profils similaires, d'une nouvelle école pour eux!

Un premier milieu de formation générale et professionnelle entièrement adapté

Un milieu de développement innovant qui offrira, en un seul lieu, une réponse adéquate aux enjeux complexes qui empêchent les jeunes adultes en fin de parcours de la DPJ de se scolariser : une pédagogie adaptée aux difficultés et aux troubles d'apprentissage, une résidence étudiante favorisant l'apprentissage de compétences de base et le développement de l'autonomie, ainsi que des services psychosociaux au soutien de leur socialisation et de leur santé mentale.

« Pour nous, il est essentiel que les jeunes qui se voient actuellement exclus des possibilités de formation, en raison des limites des structures éducatives en place et des stigmates de leurs passés douloureux, puissent eux aussi avoir accès à l'éducation. Qu'ils obtiennent, comme la majorité des jeunes québécois, le privilège de recevoir le soutien, d'avoir accès aux ressources et à l'encouragement dont chacun a besoin pour se développer, atteindre son plein potentiel et devenir un citoyen épanoui et engagé dans sa société. » - Benoit Bernier et Sonia Lombart, cofondateurs de Déclic.

Un projet solidement ancré et validé socialement

Les solutions mises en place par le Campus Agora reçoivent l'appui de nombreux acteurs sociaux et économiques. De plus, ces solutions innovantes en éducation, répondent directement aux recommandations du rapport de la Commission Laurent en matière de transition à la vie adulte des jeunes placés et en fin de parcours de la DPJ.

Rappelons qu'au cours des trois dernières années, l'équipe de Déclic qui soutient la scolarisation des jeunes en difficulté depuis près de 30 ans, s'est affairée à promouvoir, auprès du ministre de l'Éducation, mais également auprès des ministres de la Santé et des Services sociaux et de l'Emploi et de la Solidarité sociale, l'urgence d'investir pour que ces jeunes évitent les trajectoires de pauvreté dans lesquelles ils s'inscrivent trop souvent et dont les coûts humains, sociaux et économiques ne sont plus à démontrer.

Un investissement stratégique en innovation sociale

Déclic a désormais les moyens de poursuivre les travaux qui mèneront à l'établissement de nouveaux partenariats : qu'ils soient communautaires, philanthropiques ou gouvernementaux. Bientôt le Campus Agora, un grand projet transformateur et porteur d'équité en éducation, pourra voir ses premiers jeunes adultes reprendre leur développement, atteindre la diplomation et prendre leur place dans la société.

À propos de Déclic

Déclic vient en aide aux jeunes adultes en difficultés depuis près de 30 ans!

Déclic est une ressource d'intervention scolarisante dont la mission est d'aider les jeunes adultes en difficulté à acquérir les compétences, les moyens et les stratégies d'adaptation nécessaires à la réussite de leurs études et de leur projet de formation.

Notre Mission: Répondre aux besoins socio-psycho-pédagogiques des jeunes adultes en difficulté de manière à ce qu'ils aient accès à l'éducation et puissent développer leur plein potentiel.

Notre approche globale d'accompagnement mobilise des services professionnels tels que :

Orthopédagogie/psychopédagogie

Aide et accompagnement spécialisé en santé mentale

Soutien et accompagnement social : logement, sécurité alimentaire, revenus, aide juridique, etc.

Développement des compétences de base et de la litératie

