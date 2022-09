Lactalis Canada ajoute les produits ethniques Khaas à son robuste portefeuille de marques





L'offre de Khaas comprend des yogourts de spécialité qui répondent aux préférences, aux régimes alimentaires et aux goûts des communautés canadiennes issues de l'Asie du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord

TORONTO, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Lactalis Canada, chef de file canadien des produits laitiers derrière des marques emblématiques comme Cracker Barrel, Black Diamond, Balderson, Astro et Lactantia, et filiale du Groupe Lactalis en France, est heureuse d'annoncer l'ajout des produits de spécialités Khaas à son robuste portefeuille de marques. Avec une gamme de produits incluant le Khaas Halal et le Khaas Dahi, Lactalis Canada devient l'unique fournisseur de yogourt d'origine ethnique pour l'ensemble du pays.

Pour tenir compte des régimes et des restrictions alimentaires de diverses cultures, Khaas Halal et Khaas Dahi sont exempts de gélatine et d'agents de conservation artificiels. Les produits de yogourt Khaas Halal sont notamment certifiés 100 % halal par le Conseil islamique de la nourriture et de la nutrition du Canada, tandis que les produits de yogourt Khaas Dahi sont 100 % végétariens. Les produits de yogourt nature Khaas offrent un goût tout en douceur et une texture crémeuse - délicieux autant lorsque consommés seuls ou comme ingrédient de cuisson sans caillement dans les recettes traditionnelles salées ou sucrées.

« Lactalis Canada est ravie de lancer cette nouvelle gamme de produits authentiques pour l'importante population croissante originaire de l'Asie du Sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui compose environ 10 % du marché canadien*, a déclaré Adrienne Pagot-Gérault, directrice générale de la division du yogourt et des produits laitiers de culture chez Lactalis Canada. Nous invitons les consommateurs à découvrir ces nouvelles gammes de produits laitiers de culture. Nous sommes fiers de fournir, avec Khaas Halal et Khaas Dahi, le même savoir-faire et la même qualité que pour nos marques emblématiques comme Astro, Olympic, siggi's et IÖGO, pour qu'encore plus de Canadiens puissent apprécier les saveurs authentiques d'ailleurs. »

Afin de mieux servir les collectivités en expansion provenant de l'Asie du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, Lactalis Canada prévoit élargir son portefeuille de produits laitiers ethniques dans un proche avenir, en offrant encore plus de produits spécialisés, y compris au sein de la catégorie des fromages.

Les produits de yogourt Khaas Halal et Dahi sont vendus chez plusieurs grands détaillants et dans les épiceries ethniques du Canada, dans les variétés et les formats suivants : 0 %, 2 % et 3 % de matière grasse, en pots de 750 g et pochettes de 2 kg.

Pour en savoir plus sur les produits de yogourt Khaas, visitez www.khaas.ca.

À propos de Lactalis Canada Inc.

Forte d'une histoire s'étalant sur 140 ans, Lactalis Canada s'engage à enrichir et à soutenir la vie des Canadiens en produisant des produits laitiers nutritifs et goûteux. Classée par Forbes parmi les meilleurs employeurs au Canada pour 2022, Lactalis Canada emploie directement 4 000 Canadiens, soutient des centaines de familles agricoles et contribue au gagne-pain de milliers de Canadiens qui fournissent des services essentiels à plus de 30 sites d'exploitation de Lactalis Canada, dont 19 établissements de fabrication. Les marques emblématiques de l'entreprise comprennent notamment Cracker Barrel, Black Diamond, P'tit Québec, Balderson, Ficello, aMOOza!, Astro, Khaas, siggi's, IÖGO, IÖGO nanö, Olympic, Lactantia, Beatrice, Galbani et Président. Lactalis Canada a reçu le prix Canadian Grocer Impact 2021 dans la catégorie du développement durable pour son engagement à l'égard d'une croissance responsable et durable et a investi 2,9 millions de dollars canadiens dans les collectivités au sein desquelles elle exerce ses activités. Lactalis Canada fait partie du Groupe Lactalis, la plus importante entreprise laitière au monde, dont le siège social est situé à Laval, en France. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.lactalis.ca/fr.

* Pourcentage de la population dont le pays d'origine se trouve en Asie du Sud, en Asie de l'Ouest/centrale et dans certains pays d'Afrique du Nord, selon les données du recensement de 2016. (Source : Statistique Canada, Recensement de 2016 de la population.)

