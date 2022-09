Matrixport s'associe à Elwood Technologies pour améliorer la prestation de services financiers numériques de premier ordre





Matrixport Institutional, une société de courtage de prestige, utilisera l'infrastructure de trading de premier plan d'Elwood dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale

LONDRES, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ ? Matrixport, l'un des plus grands écosystèmes de services financiers d'actifs numériques au monde, a annoncé aujourd'hui que Matrixport Institutional, société de courtage de premier ordre, a formé un partenariat phare avec Elwood Technologies, une fintech mondiale établie fournissant une infrastructure de trading d'actifs numériques institutionnels.

Matrixport est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services dépositaires et de premier ordre pour les fonds spéculatifs de cryptomonnaie. Ce partenariat réaffirme son engagement à offrir aux clients un accès rapide à des services financiers de pointe dans le domaine des actifs numériques en évolution rapide.

Dans le cadre de l'accord, Matrixport Institutional utilisera le logiciel de trading et d'exécution de pointe d'Elwood et déploiera les services des systèmes de gestion des ordres et des exécutions (OEMS) et des systèmes de gestion de portefeuille (PMS) crypto-natifs d'Elwood à sa clientèle mondiale.

James Stickland, PDG d'Elwood Technologies, a déclaré : « En plus de l'excellente nouvelle d'aujourd'hui, Matrixport aidera Elwood à développer et à adopter une gamme améliorée de jetons d'actifs numériques à utiliser sur la plate-forme Elwood. Matrixport est l'un des principaux acteurs systémiques de l'écosystème des cryptomonnaies, fondé par deux figures du secteur. Nous sommes extrêmement heureux de ce partenariat et de la valeur qu'il apportera à nos deux entreprises. »

Anthony DeMartino, PDG de Matrixport US, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis de la formalisation de ce partenariat et de l'immense valeur que le logiciel d'Elwood apportera à notre propre exécution et à celle de nos clients. La contribution d'Elwood à l'institutionnalisation du trading d'actifs numériques est unique et reflète l'ADN exemplaire de ses fondateurs, de sa direction et de ses actionnaires. Nous continuerons à chercher à repousser les limites de ce qui est possible dans les services de cryptomonnaie de premier ordre et à consolider notre position comme étalon-or du secteur. »

À propos d'Elwood Technologies

Elwood Technologies est une infrastructure de trading d'actifs numériques établie dans le monde. Sa plate-forme transparente OEMS et PMS crypto-native fournit une connectivité à faible latence aux échanges de cryptomonnaie mondiaux et une liquidité profonde via une seule API. Développée par des experts du secteur avec des décennies d'expérience combinée en gestion d'investissement alternatif, Elwood Technologies fournit une infrastructure de marché à l'échelle, permettant aux institutions financières, aux néobanques et aux entreprises d'accéder rapidement et efficacement au marché des actifs numériques.

À propos de Matrixport

Matrixport est l'un des écosystèmes de services financiers d'actifs numériques les plus importants et les plus fiables au monde. Les services de la société comprennent le courtage de pointe, Cactus Custodytm, le spot OTC, les revenus fixes, les produits structurés, les prêts, ainsi que la gestion d'actifs. Basée à Singapour, Matrixport dessert des particuliers ainsi que plus de 500 institutions en Asie et en Europe. Consultez le site www.matrixport.com .

