Neolith présente Iconic Design : la nouvelle génération de surfaces avec la plus grande avancée technologique de l'impression 3D

CASTELLÓN, Espagne, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Neolith vient de lancer une nouvelle génération révolutionnaire de surfaces avec la technologie d'impression 3D, appelée Neolith Iconic Design. Sous trois grands piliers, le design, l'innovation et la durabilité, Neolith présente des surfaces révolutionnaires, en conservant la philosophie du produit et les principes de la marque qui la caractérisent. En même temps, elle introduit une nouveauté révolutionnaire qui établira une nouvelle norme dans l'industrie de la pierre frittée en combinant les dernières nouveautés en matière de décoration, de technologie et d'art.

Avec ce lancement important et très attendu, présenté en exclusivité à ses principaux clients de plus de 80 pays différents, Neolith va plus loin dans la création de surfaces uniques en proposant une surface au design intégral dans tout le volume. Ce qui permet également de créer des reproductions uniques et naturelles avec une infinité de ressources décoratives, telles que des projections géométriques, des transparences et des semi-transparences, et avec une large gamme de textures de surface incroyables.

Technologie brevetée

Des surfaces aux designs saisissants, sans limites, avec les meilleures propriétés techniques sont possibles grâce à la technologie de pointe utilisée. Une technologie propre, brevetée et exclusive, fruit de plus de deux ans de travail acharné dans le domaine de la R&D&I, en réponse aux besoins des professionnels du secteur et aux propres intuitions du consommateur, permettant ainsi à la marque de fournir des outils de conception exclusifs aux architectes et aux designers afin qu'ils puissent concrétiser leurs créations sans limiter leur imagination.

Un grand engagement dans la décoration 3D, cent pour cent réelle, qui permet d'introduire des couleurs plus vives et une plus grande profondeur. Sans oublier les nouvelles textures qui offriront de multiples possibilités jusqu'alors inimaginables dans le secteur. Une nouveauté de grande valeur pour les plans de travail de cuisine et de salle de bains en particulier.

Cet ambitieux projet, qui a impliqué un lourd investissement de plus de trois millions d'euros, a reçu le soutien du CDTI (Centre de développement technologique industriel d'Espagne) et fait partie du plan d'expansion industrielle de Neolith. Il a permis à l'entreprise de créer un arbre de brevets, ainsi que de conclure de multiples contrats de collaboration avec divers partenaires technologiques de niveau mondial, conformément aux plans stratégiques de l'entreprise visant à toujours disposer des dernières avancées technologiques et à les concrétiser avec succès.

3D durable avec 0 % de silice dans sa formulation

Neolith, à la pointe du design, de la technologie et de la durabilité, est fabriqué dans un environnement neutre en carbone. L'engagement constant de l'entreprise, ainsi que l'ADN durable de Neolith, l'ont amené à devenir l'un des matériaux les plus respectueux de l'environnement, inspirant de nouvelles tendances en architecture.

Avec le lancement de Neolith Iconic Design, Neolith est à la pointe de l'innovation en présentant une surface unique en termes de composition et d'esthétique. Basée sur une nouvelle formulation, Neolith Iconic Design contient 0 % de silice dans sa formulation, un chiffre totalement révolutionnaire à ce jour, étant le pourcentage le plus bas du secteur.

À propos de Neolith

Créée en 2009, Neolith est la marque leader sur le marché mondial de la Pierre Frittée.

Surface architecturale révolutionnaire et innovante dotée de caractéristiques techniques supérieures, elle est fabriquée à partir de matières premières 100 % naturelles.

