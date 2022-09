Projet de remplacement du barrage-pont Témiscamingue du Québec Disponibilité d'une aide financière aux participants





OTTAWA, ON, le 27 sept. 2022 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) met à la disposition du public et des peuples autochtones une aide financière pour favoriser leur participation au processus d'évaluation environnementale du projet de remplacement du barrage-pont Témiscamingue du Québec, situé au Québec.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation aux prochaines étapes de l'évaluation environnementale du projet. Ces étapes comprennent l'examen de l'étude d'impact environnementale du promoteur ou de son résumé, la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale de l'Agence et les conditions potentielles, ainsi que la formulation de commentaires sur ces documents.

Les demandes reçues d'ici le 27 octobre 2022 seront prises en compte.

L'Agence annoncera le début de la période de consultation publique sur le résumé de l'étude d'impact environnementale du promoteur à une date ultérieure.

Quel est le projet proposé?

Services publics et Approvisionnement Canada propose de remplacer le barrage-pont Témiscamingue du Québec. Le barrage-pont enjambe la rivière des Outaouais et relie les provinces de l'Ontario, à 65 kilomètres au nord-est de North Bay, et du Québec, à Témiscaming. La nouvelle structure comprendrait deux voies de circulation et un trottoir et permettrait de réguler les niveaux d'eau sur la rivière. Le barrage-pont mesurerait environ 75 mètres de long et comporterait 10 travées avec des vannes verticales. La construction s'étalerait sur 30 mois.

De plus amples renseignements sur le projet sont disponibles sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact, au numéro de référence du registre 80151

