Patrimoine Richardson est reconnu comme l'un des Meilleurs lieux de travail dans les services financiers et assurance pour 2022

TORONTO, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Patrimoine Richardson Limitée (Patrimoine Richardson), une filiale en propriété exclusive de Groupe Capital RF Inc. (TSX: RCG) (Capital RF) est fière d'annoncer que notre organisation a été nommée sur la liste des Meilleurs lieux de travaiMCl de 2022 dans les services financiers et assurance par la Great Place to Work®, une autorité mondiale en matière de culture du lieu de travail. Il s'agit de la deuxième année consécutive où Patrimoine Richardson reçoit cette reconnaissance et la troisième accréditation que la société reçoit cette année, avec la liste des Meilleurs lieux de travailMC au Canada et Meilleurs lieux de travailMC pour le mode MC hybride.

« Nous sommes honorés d'être à nouveau reconnus comme une société où nos employés sont fiers de travailler et où ils se sentent valorisés et en accord avec notre culture. En tant que Meilleur lieu de travail dans les services financiers et assurance, nous nous imposons les normes les plus élevées et nous nous engageons à offrir une expérience exceptionnelle à tous. Ce prix est un puissant témoignage de la manière dont nous ouvrons la voie dans notre secteur et dans l'avenir du travail », déclare Kish Kapoor, président et chef de la direction de Groupe RF Capital.

La liste de 2022 des Meilleurs lieux de travailMC dans les services financiers et assurance est basée sur les commentaires directs des employés de centaines de sociétés qui ont été interrogées par la Great Place to Work®. Pour figurer sur cette liste, les sociétés doivent être certifiées par la Great Place to Work® et obtenir des scores exceptionnellement élevés de la part des employés dans le cadre du sondage Trust Index.

À Propos Du Groupe Capital RF Inc.

Groupe Capital RF Inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX: RCG), axée sur la gestion de patrimoine. Exploitant sous la marque Patrimoine Richardson, la Société est l'une des plus grandes sociétés indépendantes de gestion de patrimoine au Canada avec 34,8 milliards de dollars d'actifs gérés (au 31 août 2022) et 20 bureaux dans tout le pays. Les équipes de conseillers de la société se concentrent exclusivement sur la prestation de conseils stratégiques sur la gestion du patrimoine et de solutions d'investissement novatrices personnalisées pour les familles et les entrepreneurs fortunés et très fortunés. La Société s'engage à maintenir des normes fiduciaires exceptionnelles et a obtenu une certification établie annuellement du Centre d'excellence fiduciaire pour ses plateformes de comptes de gestion distincts et de comptes de gestion de portefeuilles. Patrimoine Richardson a également été reconnue comme un Great Place to Work® (Un endroit où il fait bon travailler) au cours des trois dernières années, un meilleur lieu de travail pour les femmes, un meilleur lieu de travail au Canada et en Ontario et un meilleur lieu de travail pour le bien-être mental, dans le domaine des services financiers et l'assurance, et pour le travail hybride. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.rfcapgroup.com et www.PatrimoineRichardson.com.

À Propos de Great Place to Work® :

La Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures de milieu de travail à haute confiance et à haut rendement. La société mondiale de recherche et de conseil, Great Place to Work® fournit les références et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures exceptionnelles en milieu de travail. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes Best WorkplaceMC spécifiques à l'industrie et à la démographie, et représente la voix de 500 000 employés dans l'ensemble de l'industrie. Cette étude fait partie de la plus grande étude annuelle sur le lieu de travail, qui reconnaît les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Visitez-nous à l'adresse https://www.greatplacetowork.ca/fr/

