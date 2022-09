Nouvelles vidéos de Faune et flore du pays au sujet d'espèces des prairies





OTTAWA, 27 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles vidéos d'intérêt public de Faune et flore du pays sur la biodiversité et la conservation des prairies canadiennes mettent en vedette le Courlis à long bec et l'antilocapre.



« Les prairies sont parmi les écosystèmes les plus menacés de la planète », affirme Annie Langlois, Coordonnatrice de Faune et flore du pays. « Puisqu'une si petite partie des anciennes prairies du Canada existe encore aujourd'hui, nombreuses sont ces espèces qui sont en péril. »

Le Courlis à long bec, un oiseau migrateur qui passe l'hiver au Mexique, au Texas et sur la côte californienne, et qui revient dans les Grandes Plaines Centrales des É.-U. et du Canada durant la saison de reproduction, est le plus grand oiseau de rivage du continent, explique Mme Langlois. Son long bec recourbé est bien adapté à la diète des prairies, soit des invertébrés comme la sauterelle. La perte d'habitats et l'augmentation disproportionnée de prédateurs contribuent au déclin de la population de Courlis à long bec, à tel point que cet oiseau est maintenant considéré comme étant une espèce préoccupante au Canada.

L'antilocapre, souvent mal nommée antilope, peut courir jusqu'à 100 kilomètres à l'heure. C'est un des mammifères les plus rapides de la planète, au deuxième rang seulement après le guépard, ajoute Mme Langlois.

« Sa vitesse révèle que l'antilocapre est une véritable dominatrice des prairies nord-américaine ? le seul endroit au monde où cet animal existe. C'est une autre importante raison de conserver cet habitat. »

Lorsque les Européens ont initialement colonisé l'Amérique du Nord, il y avait environ 30 à 40 millions d'antilocapres, mais en 1886, elles avaient disparu des prairies du Manitoba et presque disparu de la Saskatchewan et de l'Alberta. Sans efforts de conservation extraordinaires, elles auraient pu disparaître complètement. Bien que l'on considère que ses populations soient maintenant stables, l'antilocapre est encore confrontée à de nombreux défis comme la perte d'habitats, les clôtures en fil de fer barbelé et le changement climatique.

La Fédération canadienne de la faune (FCF) encourage les diffuseurs, les éducateurs et les membres du public à télécharger les nouvelles vidéos, ainsi que des centaines d'autres vidéos classiques et vignettes modernes sur la faune et ressources connexes à FFDP.ca.

À propos de Faune et flore du pays

Inaugurée en 1963, FFDP a fait un usage audacieux d'un médium relativement nouveau ? la télévision en noir et blanc ? pour rejoindre le grand public canadien. Faune et flore du pays, réinventée en 2003, vise maintenant à renouer le lien que des milliers de spectateurs avaient créé avec la faune grâce à la série originale et à veiller à ce que la faune demeure au coeur de ce que ça signifie d'être Canadien. FFDP est un programme conjoint de la Fédération canadienne de la faune et d'Environnement et Changement climatique Canada.

À propos de la Fédération canadienne de la faune

La Fédération canadienne de la faune est un organisme national à but non lucratif qui se consacre à promouvoir la prise de conscience et l'appréciation de notre monde naturel. Par la diffusion de connaissances sur l'incidence des activités humaines sur l'environnement, la subvention de recherches, la création et l'offre de programmes didactiques, la promotion de l'exploitation durable des ressources naturelles, la recommandation de changements de politiques et la coopération avec des partenaires aux vues similaires, la FCF vise à créer un avenir où les Canadiens vivront en harmonie avec la nature. Pour en savoir plus, visitez Federationcanadiennedelafaune.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements : [email protected]

ou

Annie Langlois,

Coordonnatrice de Faune et flore du pays



[email protected]

613.599.9594, poste 228

Pour voir les photo associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens suivants :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac1d6b77-fdde-4044-a631-c0fb8aba1e3d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8df5148a-cadf-43fc-853f-e2a41a57da6a/fr

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 11:25 et diffusé par :