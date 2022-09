Un bon contrat pour les 900 métallos de LNC à Chalk River





Les membres du Syndicat des Métallos ont négocié avec succès trois nouvelles conventions collectives aux Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) à Chalk River.

Les conventions collectives couvrent quelque 900 membres des Métallos, dans trois unités de négociation distinctes, qui travaillent au laboratoire national de recherche nucléaire. La section locale 1568 des Métallos représente 600 techniciens et technologues travaillant au côté de scientifiques pour mener des recherches. La section locale 4096 représente 300 membres dans deux unités de négociation, dont une comprenant du personnel de bureau et administratif, et l'autre représentant des assistants de service sur site, des préposés de magasins et d'autres fonctions de terrain. Les deux sections locales représentent également des contrôleurs en radioprotection de niveau 1 et 2 qui assurent que les opérations sont réalisées de manière sécurisée.

«Grâce à un comité de négociation dédié et expérimenté, nous avons été fiers de présenter cette entente à nos membres. L'employeur a accepté plusieurs améliorations, notamment des hausses salariales équitables et un plan visant à élaborer mutuellement une nouvelle grille salariale. Nous remercions nos équipes de négociation pour leur engagement et nos membres pour leur intérêt et leur solidarité», a déclaré Paulette Benoit, présidente de la section locale 4096 des Métallos.

Les nouvelles conventions collectives prévoient des hausses salariales générales de 7%, sur deux ans, ainsi que des augmentations dans les primes de quart et les primes de disponibilité.

De plus, le processus d'avancement professionnel a été amélioré dans les sections locales 1568 et 4096-404, ce qui accélère le temps nécessaire pour gravir l'échelle salariale et se traduit par des hausses salariales supplémentaires pour la majorité des membres. Dans la section locale 4096-896, les contrôleurs en radioprotection de niveau 2 recevront également une hausse salariale supplémentaire. Les sections locales ont également réussi à négocier de meilleures clauses d'ancienneté pour assurer une plus grande équité dans les promotions.

«Grâce à l'appui solide de nos membres, nous avons conclu une entente qui était acceptable pour eux. Nous avons réalisé des gains financiers pour nos membres, ainsi que des améliorations dans l'ensemble des clauses de la convention collective», a fait valoir Miranda Spencer, présidente de la section locale 1568 des Métallos.

Les ententes ont été conclues avec l'aide d'un médiateur nommé par le Service fédéral de médiation et de conciliation.

«Le Canada est depuis longtemps un chef de file mondial à l'égard de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, grâce à l'excellent travail et au dévouement de nos membres aux Laboratoires Nucléaires Canadiens. Ces conventions collectives sont le fruit de négociations serrées et apporteront les améliorations nécessaires pour assurer la stabilité de la main-d'oeuvre afin que cet important travail puisse se poursuivre», a affirmé Myles Sullivan, directeur du District 6 des Métallos (Ontario et Canada atlantique).

