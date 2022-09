EVER Pharma lance "DATA-mine®" REPORT, développé pour la pompe D-mine® pour améliorer la gestion du traitement des patients atteints de la maladie de Parkinson sou apomorphine





Après le lancement fructueux de la pompe D-mine® , un dispositif de microperfusion conçu pour fournir une administration précise et continue de médicaments par voie sous-cutanée pour les patients atteints de la maladie de Parkinson, le portefeuille de produits a été complété pour inclure une lecture complète de l'historique des données.

EVER Pharma, spécialiste de la neurologie et des produits pharmaceutiques spécialisés, propose un ensemble complet de traitements pour les patients atteints de la MP avec Dacepton® (Dopaceptin®, chlorhydrate d'apomorphine), la pompe D-mine® , le stylo D-mine® et maintenant le DATA-mine® REPORT, un outil permettant de lire les données de la pompe D-mine®.

Grâce à cet outil, les données historiques de la pompe D-mine® peuvent être converties en un rapport pratique par les professionnels de la santé qui supervisent le traitement des patients atteints de la maladie de Parkinson par perfusion sur des appareils Windows ou macOS. Les paramètres du dispositif, tels que les doses délivrées, les débits et les réglages de temps, sont affichés dans des tableaux et des graphiques faciles à lire au format PDF.

« Avec le DATA-mine® REPORT, nous optimisons encore notre offre de produits en assurant la meilleure gestion possible du traitement des patients atteints de la maladie de Parkinson sous apomorphine et en facilitant le suivi pour les professionnels de santé », explique Georges Kahwati, directeur général d'EVER Pharma GmbH.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.d-minecare.com.

À propos d'EVER Pharma GmbH

EVER Pharma est une société pharmaceutique spécialisée entièrement intégrée qui se concentre sur la recherche, le développement, la production et la mise sur le marché de produits dans les domaines de la neurologie, des soins intensifs, de l'anesthésie et de l'oncologie.

Depuis son siège mondial en Autriche, la société gère une opération dynamique fournissant des thérapies innovantes et des formulations à valeur ajoutée visant à améliorer le quotidien des patients et des professionnels de santé grâce à une sécurité et une commodité renforcées.

Les produits sont développés et fabriqués dans des installations certifiées certification UE BPF en Autriche et en Allemagne (bonnes pratiques de fabrication). Les opérations techniques sont hautement spécialisées dans la production de produits injectables complexes, notamment des substances très puissantes, des suspensions cristallines, des solutions huileuses et des substances contrôlées dans des fioles, des seringues préremplies, des cartouches, des ampoules et des implants. EVER commercialise ses produits dans plus de 80 pays à travers le monde par l'entremise de 30 sociétés affiliées et partenaires stratégiques internationaux.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 09:55 et diffusé par :