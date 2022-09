La Nouvelle zone de Guian s'efforce de construire un nouveau haut lieu de l'économie ouverte





GUIYANG, Chine, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Au cours du premier semestre de cette année, le total des importations et des exportations de la Nouvelle zone de Guian s'élève à 698,11 millions de dollars US, en hausse de 112,9 % par rapport à l'année précédente, représentant 60,7 % de l'objectif annuel. Trois entreprises étrangères nouvellement établies ont atteint 19,42 millions USD, dépassant l'année entière de 2021, et l'importation et l'exportation totales du commerce électronique transfrontalier ont atteint 123 millions USD.

Une réforme forte active les nouveaux moteurs du développement économique

En tant que fenêtre importante de l'ouverture de la province du Guizhou sur le monde extérieur, principal champ de bataille de la « capitale provinciale forte » de Gui'an, à Guiyang, et tête de pont de l'économie ouverte, depuis cette année, Gui'an a mis en oeuvre la réforme du système et du mécanisme, mis en place un financement indépendant dans la zone de libre-échange, donné certains pouvoirs de gestion et d'approbation des projets, et amélioré les « compétences internes », en se concentrant sur le développement et la construction, l'attraction des investissements et le développement industriel, selon le Comité de gestion de la Nouvelle zone de Guian.

En janvier de cette année, en tant que département important du développement économique du nouveau district, le Gui'an New District Investment Promotion Bureau a été officiellement établi, créant une base de données d'entreprises sur les investissements étrangers, le commerce extérieur, le commerce des services et le commerce électronique transfrontalier. Il s'engage à attirer les investissements et les services de commerce extérieur.

Une industrie forte crée un lien et un canal de communication

Shuangkun Electronic Technology Company, fondée en avril de cette année, est un fabricant professionnel qui se consacre à la production et au développement de systèmes d'affichage et d'écrans. C'est également une entreprise clé introduite pour construire le cluster de l'industrie des écrans, avec un investissement total de 380 millions de yuans. « Nous avons reçu de nombreuses commandes », a déclaré le directeur, selon lequel la valeur de production de l'entreprise devrait atteindre 600 à 800 millions de yuans cette année.

Shuangkun Electronic Technology est l'une des entreprises du cluster industriel de systèmes d'affichage photoélectriques introduites dans la Nouvelle zone de Guian. Afin de construire un nouveau haut lieu d'ouverture de haut niveau, la Nouvelle zone de Guian a vigoureusement mis en oeuvre le développement de cluster et a progressivement formé un cluster industriel de systèmes d'affichage photoélectriques, un cluster industriel d'éclairage photoélectrique et un cluster industriel de reconditionnement électronique. La Nouvelle zone de Guian construira ensuite un canal industriel reliant la région de la Grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, et progressera à grands pas vers l'objectif d'un parc de commerce extérieur de dix milliards de dollars.

L'excellence des services crée un nouveau haut lieu de l'investissement et du développement des entreprises

Dans le parc industriel de reconditionnement de la Nouvelle zone de Guian, Guizhou Huajiaxin Technology Co., Ltd, qui s'occupe de l'entretien et du reconditionnement des obligations, devrait réaliser une importation et une exportation de 25 millions USD cette année. Depuis son implantation, l'entreprise bénéficie de la réduction des frais de logistique, du paiement différé des impôts, de la réduction du loyer et d'autres politiques préférentielles.

Ces dernières années, la Nouvelle zone de Guian a spécialement émis une série de politiques pour soutenir le développement industriel de l'économie ouverte, pour soutenir le développement industriel du point de vue des usines et de la logistique, pour fournir un soutien financier pratique et inclusif aux entreprises du parc.

Lien vers l'image :

Link : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=430337

Légende : Un coin du parc industriel de fabrication d'équipements haut de gamme de la Nouvelle zone de Guian

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1907462/Guian.jpg

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 09:49 et diffusé par :