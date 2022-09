Gallium Semiconductor dévoile son nouveau portefeuille de transistors GaN





Gallium Semiconductor, un fournisseur de solutions innovantes de semiconducteurs RF conçues grâce à la technologie de nitrure de gallium (GaN), a dévoilé aujourd'hui son vaste portefeuille de transistors de puissance à radiofréquence (RF) lors de l'European Microwave Week 2022 Conference.

Sur le stand de la conférence (n°B25), Gallium Semi présente tout un éventail de solutions GaN pour les infrastructures 5G, l'aérospatiale et la défense, la sécurité publique, et les applications industrielles, scientifiques et médicales (ISM). Parmi les produits phares figurent:

Le KGD (Known Good Die) des dispositifs GaN est conçu de façon optimale pour une faible résistance thermique, et offre de 10 à 400 Watts de puissance de sortie saturée.

Des transistors GaN inégalés, au boîtier plastique DFN économique à haute fiabilité et excellente dissipation de la chaleur

Des transistors GaN à large bande et pré-appairés faciles à utiliser, disponibles dans des boîtiers à cavité d'air

Des solutions novatrices de transistors à double circuit pour réseaux 5G, à excellente capacité de pré-distorsion numérique

Ces produits offrent une performance optimale en termes de volume de sortie, de gain, efficacité et largeur de bande. "Les clients continuent d'exiger des amplificateurs de puissance RF une performance et une efficacité élevées," a déclaré Michael Guyonnet, vice-président, réseaux, chez Gallium Semi. "Nos solutions GaN novatrices fournissent une performance incroyable qu'exigent les clients pour leurs applications de communication, radar et ISM critiques." Les nouveaux transistors RF et cartes d'évaluation sont actuellement disponibles, aux clients éligibles, pour l'échantillonnage. Le catalogue produits complet, en format électronique, de Gallium Semi est disponible en téléchargement sur www.galliumsemi.com/downloads.

Pour de plus amples informations et pour tout contact commercial, veuillez consulter www.galliumsemi.com.

À propos de Gallium Semiconductor

La mission de Gallium Semiconductor est de permettre la commercialisation à grande échelle de semi-conducteurs basés sur la technologie de nitrure de gallium (GaN) pour les communications mobiles 5G, l'aérospatiale et la défense, ainsi que les applications industrielles, scientifiques et médicales. Nous réunissons les meilleurs talents mondiaux du secteur - de l'ingénierie aux activités manufacturières - que nous associons à des chefs d'entreprises expérimentés pour fournir, de manière rentable, la meilleure performance et les semi-conducteurs les plus efficaces pour des systèmes RF, micro-ondes et à ondes millimétriques de nouvelle génération. Pour en savoir plus, visitez le site www.galliumsemi.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 09:40 et diffusé par :