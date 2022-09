Wasabi Technologies lève 250 millions de dollars et devient une licorne du cloud





Wasabi Technologies, le spécialiste du hot cloud storage, annonce un nouveau financement en Série D de 250 millions de dollars et atteint une valorisation de 1,1 milliard de dollars.

Ce nouveau tour de table de 125 millions de dollars a été mené par L2 Point Management, avec la participation de Cedar Pine; une filiale de Cerberus Capital Management; ainsi que d'autres investisseurs historiques tels que la Fidelity Management & Research Company ainsi que Forestay Capital. Pour compléter cette levée de fonds, Wasabi a étendu sa capacité de crédit existante avec son partenaire financier MGG Investments, afin d'investir à hauteur de 125 millions de dollars en capitaux propres. Barclays International a conseillé la société pour cette transaction.

Avec ces nouveaux fonds propres, Wasabi entend poursuivre son développement à de nouvelles zones géographiques et sur de nouveaux segments de marché. L'entreprise souhaite également consolider ses partenariats de distribution et renforcer ses équipes commerciales afin de renforcer son image auprès des entreprise à travers le monde.

Parallèlement, la dette va permettre à Wasabi de financer des équipements et infrastructures au sein des différents régions de stockage à travers le monde, et à réaliser des investissements technologiques qui poseront les bases d'une nouvelle génération d'architecture de stockage dans le cloud.

« Nous cherchons à nous associer aux meilleurs entrepreneurs et entreprises de leur catégorie, c'est pourquoi nous sommes ravis de continuer à soutenir Wasabi Technologies dans son expansion mondiale. »

-

Kevin Griffin, PDG ? MGG Investment Group

Wasabi a vu ses revenus plus que doubler entre 2020 et 2021 et compte désormais plus de 40 000 clients, dans plus de 100 pays et près 13 000 partenaires. L'entreprise dispose désormais de 13 régions de stockage en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, et emploie près de 250 collaborateurs à travers le monde.

« La clôture d'un tour de table aussi important témoigne de la croissance exponentielle de Wasabi. Nous avons su saisir l'opportunité de nous démarquer et devenir l'un des leaders du secteur en concentrant nos efforts autour d'une seule mission : le stockage cloud. Cette ligne directrice a permis à nos équipes d'obtenir les meilleurs résultats en termes de performances et de sécurité tout en affichant les prix les plus bas du secteur. »

-

David Friend, Co-fondateur et CEO ? Wasabi Technologies

En plus d'afficher d'excellentes performance en matière de stockage dans le Cloud, Wasabi s'associe à plus de 350 partenaires technologiques dont la plupart des leaders mondiaux de la sauvegarde, de la récupération après sinistre ou de la surveillance. Des organisations de nombreux secteurs d'activité (sport professionnel, énergie et ressources naturelles, finance, surveillance, éducation, industrie manufacturière, technologies, santé, recherche scientifique, ou encore médias et divertissement) font confiance à Wasabi pour le stockage de leurs données.

Cette levée de fonds marque également l'arrivée de Kerstin Dittmar, Directrice Générale de L2 Point Management, au conseil d'administration de Wasabi.

« Wasabi propose une solution plus simple, plus rapide et nettement plus économique, adaptée aux besoins réels des entreprises en matière de stockage de données. À travers cet investissement, nous souhaitons soutenir Wasabi dans le développement de son offre de services et permettre à l'entreprise de s'implanter sur de nouveaux marchés »

-

Kerstin Dittmar, Managing Partner ? L2 Point Management

« Dans un contexte où les besoins de stockage n'ont jamais été aussi importants, nous sommes fiers de nous associer à Wasabi qui fournit des solutions innovantes en matière de stockage et de sécurité dans le cloud ».

-

Sam Barnett, PhD, Executive Chairman ? Cedar Pine

À propos de Wasabi Technologies

Wasabi fournit un stockage en nuage chaud simple, prévisible et abordable pour les entreprises du monde entier. Il permet aux organisations de stocker et d'accéder instantanément à une quantité illimitée de données pour un cinquième du prix de la concurrence, sans niveaux complexes ni frais de sortie imprévisibles. Utilisé par des dizaines de milliers de clients dans le monde entier, Wasabi a été reconnu comme l'une des entreprises technologiques les plus visionnaires et à la croissance la plus rapide. Créée par les cofondateurs de Carbonite et les pionniers du stockage en nuage David Friend et Jeff Flowers, Wasabi est une société privée basée à Boston. Wasabi est un fier partenaire des Boston Red Sox, et le partenaire officiel de stockage en nuage du Liverpool Football Club et des Boston Bruins.

Pour en savoir plus sur la façon Wasabi, visitez https://wasabi.com/fr/

Suivez et connectez-vous avec Wasabi sur Twitter, Facebook, Instagram et The Bucket

À propos de L2 Point Management

L2 Point Management ("L2 Point") est une société d'investissement basée à San Francisco qui propose des solutions innovantes en matière de capital pour les sociétés en croissance. Grâce à son expertise en matière de structure du capital, L2 Point s'efforce de répondre à une préoccupation commune aux entreprises en phase finale de leur développement : l'absence d'un produit alternatif de coût du capital entre les actions de croissance hautement dilutives et la dette restrictive sur le plan opérationnel. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.L2-Point.com.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 09:20 et diffusé par :