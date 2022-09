Le festival Bibimbap 2022 de Jeonju sera un véritable festival gastronomique culturel





Jeonju, une ville de gastronomie, organisera le festival Bibimbap 2022, un festival gastronomique culturel représentatif de la Corée, du 6 au 10 octobre dans les environs de Jeonju Hyanggyo dans le village de Jeonju Hanok. Sur le thème de Bibimbap, l'événement offrira un large éventail de plats locaux ainsi que des spectacles culturels.

La cérémonie d'ouverture, baptisée "Gaematshik", ce qui veut dire "ouvrir le goût de Jeonju", débutera avec des pré-événements comme "Hyanggyo-gil B-boy Contest" et "Bibap Race". Ils seront suivis par "Bibap Art Wall", une présentation d'un mur d'art créé en utilisant des ingrédients Bibimbap, "Bibapcon", une prestation élogieuse d'un groupe de musique traditionnelle fusion coréen, "Bibim Gimbap Contest", un concours avec un nouveau concept proposé par le festival, et "Bibap Archiving Exhibition".

Les principaux programmes du festival sont "Bibap Picnic", un pique- nique à Jeonju Hyanggyo, "Bibap Party" pour déguster des amuse-bouches et des boissons avec de la musique mixée par un DJ, "Bimaek Party", une fête pour déguster des plats avec de la bière, "Bibap Theater" pour regarder des films en utilisant des casques sans fil, et "Bibap Table", une rangée de stands de nourriture sur Dongmun-gil.

L'événement proposera également environ 20 programmes permanents pour ravir les yeux, les oreilles et les papilles des habitants de Jeonju et des touristes.

Les saveurs de Jeonju peuvent être dégustées à "Stories of Jeonju Food Masters", une occasion de rencontrer des experts en alimentation de Jeonju, des familles réputées et des maîtres de la prochaine génération, "Insaeng Matchan" pour préparer des plats seulement pour un couple, "Bibap Restaurant" servant des plats Bibim développés pour le festival Bibimbap de Jeonju, "Bibap Jumak", une taverne avec des plats préparés par des chefs de la génération MZ, "Bibap Food Court", une zone de cuisine de rue proposant tout un choix de menus, et des "Parasol Tables" installées le long d'une rue au bord d'un cours d'eau.

Toute une gamme de programmes de divertissement, dont un marché aux puces, un défilé, une exposition de vaisselle créée par des maîtres artisans, ainsi que des zones d'expériences, de jeux et d'événements pour les touristes seront également disponibles.

« Nous développerons cet événement pour en faire un modèle de festival local sûr et équilibré en utilisant des programmes basés sur la coopération avec les résidents et petites entreprises locaux afin de se conformer aux règlements de quarantaine pour la COVID-19 », a déclaré un fonctionnaire de la ville de Jeonju. « Nous invitons tout le monde à venir à ce festival pour profiter de la nourriture et de la culture de Jeonju. »

La participation aux principaux programmes du festival Bibimbap 2022 de Jeonju se fera sur réservation. Pour de plus amples détails, contactez le secrétariat du festival Bibimbap de Jeonju (Tél. : +82-63-283-1141).

