GIGABYTE lance quatre cartes mères AMD X670 pour les nouveaux processeurs Ryzen 7000





TAIPEI, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La société GIGABYTE est fière de lancer ses toutes nouvelles cartes mères des séries X670E et X670, qui prennent en charge les processeurs de bureau de la série Ryzentm 7000 récemment annoncés par AMD et basés sur l'architecture Zen 4 de nouvelle génération. Les dernières offres de plateforme AM5 de GIGABYTE viennent avec la gamme AORUS axée sur le gaming, couvrant les deux segments d'ensembles de puces phares X670E et haut de gamme X670. Outre la prise en charge native des emplacements PCIe 5.0 et du socket M.2 de nouvelle génération, ainsi que de la mémoire DDR5, les nouvelles cartes mères AORUS X670 sont synonymes de performances élevées et de stabilité du système, avec une alimentation numérique directe et des solutions thermiques avancées. Dans le même temps, ces cartes sont conçues dans un souci de convivialité, avec un design EZ-Latch pour PCIe et M.2 pour faciliter le remplacement des composants.

Le modèle X670E AORUS XTREME ouvre la voie avec une puissance numérique directe de 18+2+2, qui améliore efficacement la stabilité du système pour libérer tout le potentiel des nouveaux processeurs de la série Ryzentm 7000. Pour améliorer la dissipation thermique globale en cas d'overclocking et de fonctionnement à pleine vitesse, les cartes mères GIGABYTE X670E et X670 sont dotées de conceptions thermiques avancées, avec de grands tuyaux de chauffage de 8 mm, les dissipateurs VRM entièrement couverts et les dissipateurs M.2 Thermal Guard III sur les périphériques de stockage. Ainsi, les performances de jeu et la vitesse de transmission de la prochaine génération pourront être pleinement exploitées sur la nouvelle plateforme. Le nouveau design EZ-Latch Plus sur le modèle X670E et EZ-Latch sur les cartes mères X670 facilitent le processus de construction d'un PC en simplifiant le retrait de la carte graphique avec une simple pression et en rendant l'installation des SSD M.2 plus facile que jamais sans l'utilisation d'une seule vis.

GIGABYTE lancera quatre cartes mères, dont la carte phare X670E AORUS XTREME, la carte performante X670E AORUS MASTER, la carte grand public X670 AORUS ELITE AX et la carte axée sur le rapport qualité/prix X670 GAMING X AX. Ces cartes seront mises en vente le 27 septembre 2022. Pour plus d'informations sur les cartes mères GIGABYTE X670E et X670, veuillez consulter le site : https://bit.ly/AM5_X670

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1901570/GIGABYTE_Launches_Four_AMD_X670_Motherboards_New_Ryzen_7000_Processors.jpg

