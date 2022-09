Marki Microwave élargit son portefeuille dans les ondes millimétriques avec une série de mélangeurs de contrôle intégrés haute performance





European Microwave Week ? Marki Microwave®, un innovateur dans le secteur des radiofréquences et des micro-ondes depuis plus de 30 ans, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son portefeuille dans les ondes millimétriques avec une série de mélangeurs de pointe intégrant des pilotes d'oscillateur local (OL). Convenant parfaitement aux applications à contrainte d'espace nécessitant de larges bandes passantes et un fonctionnement à des fréquences d'ondes millimétriques, les mélangeurs de contrôle intégrés réduisent la taille, le poids, la puissance et le coût tout en simplifiant l'intégration globale du trajet OL pour une facilité d'utilisation et une performance optimisée.

« Pour les clients ayant besoin d'obtenir le meilleur rendement dans un encombrement réduit avec un effort de conception réduit, nos tout derniers mélangeurs de contrôle intégrés changent la donne », a déclaré Duncan Pilgrim, vice-président des ventes et du marketing chez Marki Microwave. « La conception permet un rendement élevé dans une large bande passante avec des exigences de contrôle réduites, promettant une facilité d'utilisation dans un espace de conception traditionnellement complexe. »

Les modèles MM1A-0832HPSM, MM1A-1040HPSM et MM1A-1855HPSM sont des mélangeurs polyvalents, à large bande et doublement équilibrés intégrant un amplificateur de pilote OL, ce qui permet un fonctionnement à des puissances OL de seulement -6 dBm. Contrairement aux solutions traditionnelles de l'industrie utilisant des boîtiers discrets, qui souffrent souvent d'une performance médiocre, le co-packaging de Marki Microwave utilise une technologie de puce optimale pour les fonctions d'amplificateur et de mélangeur. Cette nouvelle technique élimine le besoin d'une interface séparée pour l'amplificateur et le mélangeur, minimisant les coûts de conception sans sacrifier les performances dans la bande passante de fonctionnement. La perte de conversion et la linéarité exceptionnelles des nouveaux mélangeurs de contrôle intégrés, combinées à leur compacité, font de ces produits une solution idéale pour les tests et mesures haute performance, l'aéronautique et la défense, les infrastructures de télécommunications et la conception de satellites.

Disponibilité

Les modèles MM1A-0832HPSM, MM1A-1040HPSM et MM1A-1855HPSM seront disponibles en octobre dans des boîtiers QFN de 3 x 4,6 mm. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Pour des échantillons et des informations commerciales, veuillez contacter [email protected].

À propos de Marki Microwave

Depuis plus de 30 ans, Marki Microwave solutionne les problèmes les plus complexes de ses clients en créant une robuste gamme de composants RF et micro-ondes aux performances exceptionnelles. Créée en 1991 avec l'objectif de développer les meilleurs mélangeurs dans l'industrie, Marki Microwave possède aujourd'hui la gamme la plus performante de mélangeurs à large bande, couvrant des fréquences de 10 MHz à plus de 130 GHz sur puce, avec montage en surface et avec des facteurs de forme connectorisés. Marki Microwave est aujourd'hui une source unique pour les produits hyperfréquences à large bande haute performance, offrant de multiples facteurs de forme, dont les puces, le montage en surface et des solutions connectorisées pour l'ensemble du diagramme de bloc RF. Alors que les demandes des marchés des radiofréquences et des micro-ondes continuent d'évoluer et que la base d'approvisionnement consolide, Marki Microwave reste déterminée à construire au-delà des obstacles à la performance, à élargir son catalogue et à permettre à l'industrie de construire des systèmes de prochaine génération. Pour plus d'informations, visitez www.markimicrowave.com.

