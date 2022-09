Soutenue par Bruin Capital et Quadrant Private Equity, TGI Sport renforce ses activités mondiales de droits et de ventes des médias en faisant l'acquisition de Sportseen





MELBOURNE, Australie et LONDRES, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- TGI Sport a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Sportseen, une société de premier rang d'achat de droits et de vente de publicité numérique. Cet accord est le troisième dans une récente série de transactions qui établit TGI Sport comme le chef de file de l'industrie en matière d'expérience, de ressources et de capacités liées au marché de la publicité virtuelle, de la publicité numérique et des écrans publicitaires LED. TGI Sport est détenue conjointement par Bruin Capital et Quadrant Private Equity.

Fondée en 2007 par Chris Jones et Vasco Gomes, Sportseen a été à l'avant-garde des nouvelles opportunités d'intégrer la publicité géolocalisée et éclairée par l'IA dans les écrans et plateformes de tous types. La société se spécialise dans l'acquisition de droits, la vente, la création et la distribution de publicités destinées aux écrans publicitaires LED. Sa clientèle réunit des ligues et fédérations de premier ordre, y compris les associations de football de l'Angleterre, du Pays de Galles et de l'Écosse, les fédérations de rugby galloise et italienne, Ashes Cricket, The Rugby Football League ainsi que de nombreuses marques établies et émergentes telles que Visa, Continental, Just Eat, J.D. Sports, Hormann, Euronics et Sage. Chris Jones et Vasco Gomes resteront au sein de l'entreprise pour diriger « Sportseen, propulsé par TGI Sport », et ils relèveront du PDG monde de TGI Sport, Martin Jolly.

« Nous sommes très heureux que Chris, Vasco et l'équipe de Sportseen rejoignent la famille, a déclaré Martin Jolly. Ils sont des leaders très respectés qui ont devancé l'industrie en ce qui a trait aux nouvelles possibilités de la publicité numérique, pour écrans LED et pour panneaux publicitaires. Ils apportent une capacité de premier ordre à notre nouvelle pratique de publicité virtuelle, et nos activités portant sur l'acquisition de droits et les écrans LED profiteront grandement de ces ressources et de cette expertise supplémentaires. »

« Nous ne pouvions pas nous passer de cette occasion qui nous place en plein centre de tout ce qui se passe dans les domaines du numérique et du virtuel. En tant qu'agence établie de longue date dans cet espace, nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de TGI Sport et de nous appuyer sur la vision et le soutien de Bruin Capital. Il ne fait aucun doute que nous continuerons notre parcours d'excellence dans cet espace relativement inexploité », a affirmé Chris Jones.

« Il s'agit là d'une autre excellente opération pour TGI, qui a un potentiel illimité en tant qu'agence internationale de premier plan de services de médias, a indiqué George Pyne, fondateur et PDG de Bruin Capital. Nous sommes ravis que l'entreprise ait adopté une approche agressive dans cet espace en plein essor. L'ajout de Sportseen et des deux autres entreprises reflète la façon dont nous avons l'intention de transformer TGI, qui consiste à réaliser des transactions agressives dans de nouveaux espaces. Martin et le reste de l'équipe auront toutes les ressources de Bruin à leur disposition pour poursuivre sur cette lancée. »

La dernière transaction fait suite aux récentes acquisitions des agences de presse Interregional Sports Group (ISG) et Brand Brigade. Tout en fonctionnant de manière indépendante, les capacités collectives et complémentaires de ces organisations forment une nouvelle pratique de premier ordre pour TGI dans les domaines des médias virtuels, pour panneaux publicitaires et pour écrans publicitaires LED destinés aux sports en direct. Ces opérations ont permis d'élargir considérablement l'infrastructure mondiale de TGI, renforçant ainsi les autres activités principales de la société. De plus, grâce à elles, la direction de TGI ajoute à son effectif un groupe sans précédent d'innovateurs et de pionniers très respectés. Tout cela s'inscrit dans une transformation plus large de l'entreprise qui a commencé l'an dernier par le soutien de Bruin Capital.

« Cet espace évolue rapidement et de plus en plus de titulaires de droits redoublent d'efforts afin de tirer parti de la publicité géociblée. Il s'agit d'un espace complexe, mais qui présente un vaste potentiel. Grâce à nos capitaux et à nos ressources humaines et technologiques, nous pouvons nous adapter rapidement à cet intérêt croissant en devenant un véritable partenaire de bout en bout pour les titulaires de droits du monde entier », a ajouté M. Jolly.

À propos de TGI Sport : TGI Sport est un leader mondial de la technologie, des médias et du marketing sportifs, reliant les entités sportives et les fans du monde entier. La société opère en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et ses équipes soutiennent plus de 3 500 événements chaque année. TGI Sport a établi mondialement des relations avec de nombreuses organisations sportives de premier plan, notamment l'UEFA, la FIFA, la CONCACAF, CONMEBOL, Mediapro, Major League Soccer, U.S. Soccer, Ligue National de Rugby, ECB, ICC, le FC Barcelone, Manchester United FC, Liverpool FC et Juventus F.C. Les entreprises de TGI regroupent TLA Worldwide, QMS NZ et Sportsmate.

À propos de Sportseen/ ( www.sportseen.tv ) : Fondée en 2007, Sportseen est une agence de vente de publicité sportive basée à Londres. Tout en s'appuyant sur ses relations de longue date avec les principales instances sportives de plusieurs continents, l'organisation a établi sa position en tant qu'agence de référence pour les titulaires de droits qui cherchent à générer des revenus supplémentaires. De plus, Sportseen sert une clientèle de plus de 150 marques, à qui elle livre et distribue chaque année de la publicité adaptée à l'ensemble de son portefeuille de droits.

À propos de Bruin Capital : Bruin Capital ( www.bruincptl.com ) est une société internationale de placement et d'exploitation fondée par George Pyne @GFPyne. Bruin collabore avec des partenaires de capitaux et des équipes de gestion afin de créer des entreprises de premier ordre dans les domaines de la technologie, du sport, des médias, du divertissement et du marketing. Les entreprises de Bruin opèrent sur les cinq continents et emploient 2 100 personnes dans 34 bureaux. Parmi les investisseurs de Bruin figurent The Jordan Company, CVC Capital Partners, Rock Ventures et NNS (présidé par Nassef Sawiris), ainsi qu'un prestigieux groupe de fonds d'investissement familiaux.

À propos de Quadrant Private Equity : Quadrant Private Equity, créée en 1996 sous le nom de Quadrant Capital, est une société de capital-investissement de premier plan basée à Sydney qui investit dans le marché intermédiaire, dans des sociétés situées en Australie et en Nouvelle-Zélande. Depuis sa création, Quadrant Private Equity a levé 7 milliards de dollars et créé 12 fonds. Ses derniers fonds, QPE No. 7 et Quadrant Growth Fund 2, détiennent respectivement 1 240 millions de dollars et 530 millions de dollars en engagements de capitaux destinés aux placements en capital-investissement. Quadrant possède une vaste expérience de placement, ayant mené plus de 90 investissements dans 12 fonds (avec 65 sorties) dans un éventail de secteurs, y compris le commerce de détail, les soins de santé, les médias, l'alimentation de consommation, les services financiers, le commerce électronique et d'autres secteurs encore.

