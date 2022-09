BioTalent Canada dévoile sa stratégie nationale en matière de talents visant à contrer la pénurie de main-d'oeuvre dans la bioéconomie





Aujourd'hui, BioTalent Canada a dévoilé sa stratégie nationale en matière de talents, élément central de sa mission d'aider la bioéconomie canadienne à répondre à ses besoins de main-d'oeuvre à court et à long terme. Cette stratégie vise à soutenir les organisations du secteur en leur fournissant de l'information importante sur le marché du travail et les meilleures ressources humaines prêtes à l'emploi pour faire face aux pénuries de main-d'oeuvre actuelles et anticipées.

Selon les résultats de la plus récente étude sur le marché du travail de BioTalent Canada, les employeurs de la bioéconomie devront embaucher 65?000 travailleurs additionnels d'ici 2029. D'après les estimations actuelles, il n'y aura pas assez de chercheurs d'emploi pour répondre à cette demande. Dans certaines régions, on s'attend même à ce que les employeurs puissent pourvoir seulement 25 % des postes requis.

«?La bioéconomie est essentielle pour aider le Canada à atteindre ses objectifs de durabilité, à renforcer sa capacité de fabrication médicale, à développer des approches novatrices en agriculture et plus encore », a déclaré Robert Henderson, président et chef de la direction de BioTalent Canada. « Cette stratégie procure à tous une feuille de route en matière de développement des talents pour assurer que l'industrie disposera d'une main-d'oeuvre hautement qualifiée. »

La stratégie s'érige sur les réalisations de BioTalent Canada depuis sa fondation, en 1997. Développées en collaboration avec son réseau de partenaires, les études sur le marché du travail de BioTalent et ses Normes professionnelles nationales fournissent une base de recherche pour la conception, l'élaboration et l'amélioration de programmes de perfectionnement professionnel, de reconnaissance des compétences et de gestion des talents visant à soutenir la main-d'oeuvre de la bioéconomie.

Les principes d'inclusion, de diversité, d'équité et d'accessibilité (IDÉA) sont des éléments clés de la stratégie de BioTalent Canada, mais les études de marché démontrent qu'ils sont loin d'être établis dans l'industrie. L'intégration de ces principes sera essentielle pour répondre aux besoins de talents, car cela permettra de rejoindre de nombreux groupes sous-représentés et assurera que les membres de ces collectivités sont embauchés et traités équitablement.

«?Nous devons puiser ailleurs que dans nos bassins de talents habituels », a ajouté M. Henderson. « Et c'est plus qu'une simple question de recrutement. La première étape consiste à embaucher plus de travailleurs issus de la diversité, mais par la suite, les principes d'IDÉA doivent être intégrés dans tous les aspects de la culture des entreprises pour assurer que les gens se sentent acceptés et veulent demeurer auprès de leur employeur.?»

La nouvelle stratégie soutiendra également les objectifs des Tables sectorielles de stratégies économiques du Canada pour le secteur des sciences biologiques et de la santé, qui visent à favoriser un écosystème de la santé durable et concurrentiel à l'échelle mondiale capable d'améliorer les résultats en matière de santé.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale en matière de talents de BioTalent Canada, allez à biotalent.ca/StrategieDeTalents.

À propos de BioTalent Canada

BioTalent Canada soutient les gens derrière la science essentielle. Reconnue comme la source incontournable de renseignements sur le marché du travail, BioTalent Canada guide les intervenants de la bioéconomie avec des données factuelles et des normes axées sur l'industrie. BioTalent Canada s'efforce de catalyser l'intelligence en bioéconomie, de combler le fossé entre les talents prêts à l'emploi et les employeurs et d'assurer l'agilité, la résilience et la durabilité de l'un des secteurs les plus vitaux du Canada.

Figurant depuis peu sur la liste des 50 meilleurs lieux de travail au Canada dans la catégorie des employeurs de 10 à 50 employés et détentrice de la certification Great Place to WorkMD 2021, BioTalent Canada applique en son sein les mêmes normes que celles qu'elle recommande à ses partenaires. Ces distinctions lui ont été attribuées après une analyse rigoureuse et indépendante effectuée par Great Place to WorkMD.

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez à BioTalent.ca.

