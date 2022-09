CHARBONE HYDROGÈNE annonce qu'elle a joint "The PIER" à Halifax (NS), premier laboratoire vivant du Canada pour le développement de la chaîne d'approvisionnement, le transport, et la logistique maritime et portuaire





BROSSARD, QC, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH) ("Charbone") a le plaisir d'annoncer la signature d'un accord de location (le "bail") d'un espace de bureau et des services associés avec "The PIER" au port maritime d'Halifax exécuté le 16 septembre 2022. "The PIER", est un centre d'innovation, de planification et de stratégie portuaires, qui a été créé par l'Administration portuaire d'Halifax et est un laboratoire vivant axé sur le secteur du transport maritime et de la logistique.

Halifax a été considérée comme la ville et le port de taille moyenne parfaite pour accueillir "The PIER", avec son écosystème d'innovation en plein essor. Halifax a accru sa capacité d'innovation grâce à ses établissements postsecondaires tels que la recherche scientifique de pointe de l'Université Dalhousie dans les domaines de la recherche sur le transport maritime, des mégadonnées et de la politique maritime.

Pour Charbone, "The PIER" est l'endroit idéal pour implanter son camp de base pour le déploiement de ses pôles régionaux de production d'hydrogène vert, modulaires et expansibles dans les provinces du Canada atlantique, là où le secteur actuel de la production d'énergie renouvelable offre un bel avenir pour la production et l'utilisation de l'hydrogène vert, ainsi que l'exportation d'hydrogène vert à moyen terme, et ce, après avoir décarboné sa propre économie.

Charbone a récemment annoncé le 21 juin 2022 une première présence dans les provinces atlantiques du Canada, à la suite de la signature d'un protocole d'entente avec Port Hawkesbury Paper, LP pour développer et construire une installation de production et de distribution d'hydrogène vert sur le site de l'usine de Port Hawkesbury, en Nouvelle-Écosse. L'accord définitif et le bail emphytéotique sont en cours de négociation entre les parties et devraient être conclus avant la fin de l'année. Le projet devrait consister en une installation initiale d'une unité de production de 0,5 mégawatt pour créer l'élan initial et fournir son hydrogène vert sur des projets d'utilisation nouvellement développés.

« Charbone est ravie de se joindre à ce laboratoire vivant, qui représente des opportunités croissantes dans la région de l'Atlantique à des fins portuaires et maritimes, a déclaré Dave B. Gagnon, président et chef de la direction de Charbone. The PIER" représente pour nous notre engagement à décarboner, un pas après l'autre, chaque secteur de notre économie. Chez Charbone, nous apprécions tous les partenaires qui ont choisi d'établir un bureau d'affaires à "The PIER". Pour nous, c'est une occasion majeure de réseauter et d'apporter un réel changement à Halifax et dans la région de l'Atlantique ».

À propos de Corporation Charbone Hydrogène

Charbone est une entreprise canadienne d'hydrogène vert établie en Amérique du Nord. La stratégie de la société consiste à développer des installations de production d'hydrogène modulaires et évolutives. Par l'acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis d'Amérique et au Canada, Charbone entend produire des molécules vertes de dihydrogène à partir d'une énergie fiable et durable pour se distinguer comme fournisseur d'une solution respectueuse de l'environnement pour les entreprises industrielles et commerciales.

À propos de "The PIER"

"The PIER" est une vitrine mondiale de l'innovation sectorielle dans les transports, la supply chain et la logistique. En réunissant un mélange complémentaire de partenaires opérationnels, d'innovateurs, d'entreprises technologiques et de chercheurs, The PIER crée un contexte où les partenaires collaborent, innovent et s'attaquent aux problèmes persistants de l'industrie qu'aucune partie ne peut résoudre.

www.thepierhfx.com

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des "informations prospectives" au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ("déclarations prospectives"). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable » ou des mots similaires. Plus précisément, ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant certaines déclarations concernant les développements futurs des produits et des marchés de Charbone, y compris en ce qui concerne des indications spécifiques, et toute autre déclaration autre que des déclarations de faits historiques et le calendrier prévu de tels événements. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux reflétés dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs clés qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement : la disponibilité de capitaux substantiels à l'avenir pour financer les opérations de Charbone. Les déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques et des incertitudes dans les activités de Charbone.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les informations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

