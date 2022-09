Air Canada présente CHOOOSE, son nouveau partenaire de compensation carbone





L'option permettant aux clients d'acheter des crédits compensatoires de carbone est maintenant intégrée d'une manière transparente au processus de réservation sur les sites Web nord-américains d'Air Canada

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a présenté aujourd'hui CHOOOSE, une société de technologie climatique mondiale, qui est le nouveau fournisseur du programme de compensation d'émissions de carbone de la Société.a L'option permettant d'acheter des crédits compensatoires de carbone vérifiés est maintenant intégrée d'une manière transparente dans les sites Web de réservation canadiens et américains du transporteur. Les clients qui souhaitent en savoir davantage sur les émissions de CO 2 de même que sur la façon de compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées à leurs vols peuvent maintenant le faire directement au moment d'effectuer leurs réservations à aircanada.com.

« À Air Canada, nous abordons les changements climatiques et le développement durable selon une approche à volets multiples, a indiqué Michael Rousseau, président et chef de la direction d'Air Canada. Les facteurs environnementaux et sociaux sont pris en compte dans nos décisions stratégiques, notamment les achats d'appareils et l'exploitation quotidienne, grâce au soutien que nous apportons aux solutions de rechange à faibles émissions de carbone. Les crédits compensatoires de haute qualité demeurent l'un des nombreux outils importants pour atteindre la carboneutralité. Les gens cherchent de plus en plus à réduire de manière responsable leur empreinte environnementale associée aux voyages. Avec l'évolution de notre programme de compensation carbone, nous procurons plus de commodité et plus de facilité aux clients qui choisissent de contribuer à l'atténuation des émissions de GES liées aux voyages aériens et de soutenir un éventail de projets climatiques mondiaux de confiance qui correspondent aux objectifs de développement durable des Nations Unies. »

« CHOOOSE est fière d'appuyer le leadership dont fait preuve Air Canada en intégrant d'une manière transparente des solutions climatiques à son expérience de réservation, a déclaré Andreas Slettvoll, chef de la direction de CHOOOSE. Nous constatons que de plus en plus de personnes et d'entreprises dans le monde demandent à comprendre et à réduire les émissions de CO 2 associées à leurs voyages, et à s'attaquer aux émissions produites en soutenant des solutions climatiques immédiates et futures. Nous sommes heureux de collaborer avec Air Canada dans le cadre de son ambitieux plan d'action climatique à volets multiples. Ensemble, nous rendons l'action climatique plus accessible pour les gens du monde entier. »

Le nouveau programme de compensation carbone d'Air Canada est intégré au processus de réservation de ses sites Web canadiens et américains, où la plateforme CHOOOSE estime automatiquement les émissions de GES des voyages des clients et permet à ces derniers de choisir volontairement de compenser celles qui sont produites par leurs vols. À l'achat de crédits compensatoires, la contribution est automatiquement versée à CHOOOSE, qui fournit ensuite un certificat attestant que le client a acheté des crédits compensatoires de carbone.

Les membres Aéroplan peuvent également échanger des points contre des crédits compensatoires de carbone offerts par CHOOOSE en passant par la eBoutique Aéroplan.

Les clients qui réservent un vol d'Air Canada par d'autres canaux peuvent estimer les émissions de CO 2 de leur vol et acheter des crédits compensatoires de carbone en tout temps au https://aircanada.chooose.today/fr/.

De plus amples renseignements sur la façon dont CHOOOSE soutient les calculs des émissions de carbone sont fournis ici.

Les projets climatiques sélectionnés soutiennent plusieurs grands programmes de développement durable qui offrent des avantages au Canada et à l'échelle internationale, et qui correspondent aux objectifs de développement durable des Nations Unies allant de Pas de pauvreté et Faim « zéro » à Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et Vie aquatique. C'est notamment le cas des projets forestiers au Canada, des programmes de gestion des forêts et de préservation de l'écosystème de la mangrove en Amérique centrale et en Amérique du Sud, et des solutions de cuisson propres pour les peuples autochtones en Asie du Sud. Vous trouverez d'autres renseignements sur ces projets offerts par CHOOOSE en cliquant ici.

Air Canada s'est engagée à atteindre la carboneutralité dans toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050, en établissant des cibles absolues de réduction nette des GES à moyen terme d'ici 2030 pour ses vols et ses opérations au sol par rapport à l'année de référence 2019. Pour de plus amples renseignements sur les programmes environnementaux et de développement durable d'Air Canada, visitez le site Laisser moins.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes, qui célèbre son 25e anniversaire en 2022. Les lignes passagers régulières d'Air Canada relient sans escale 51 aéroports au Canada, 51 aux États-Unis et 86 sur le reste du globe. En Amérique du Nord, Air Canada constitue le seul transporteur aérien d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles de Skytrax qui, en 2021, lui a décerné les prix Meilleur personnel au sol et à bord en Amérique du Nord, Meilleur personnel au sol et à bord au Canada, Meilleur salon de classe affaires en Amérique du Nord ainsi qu'un Prix d'excellence dans la gestion de la COVID-19. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes -- marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo de sa flotte d'avions-cargos 767-300 de Boeing. Air Canada s'est fixé un objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050.

À propos de CHOOOSE

CHOOOSEtm est une société de technologie climatique basée à Oslo, en Norvège, qui conçoit des outils numériques permettant à chacun, où qu'il soit, d'appliquer facilement l'action climatique à la vie quotidienne et aux activités commerciales. CHOOOSE offre une plateforme complète qui permet à ses partenaires de créer et de gérer des plans d'action climatique à fort impact grâce à des intégrations flexibles, à des calculs automatisés des émissions de carbone et à un marché connecté de solutions climatiques certifiées. Pour en savoir plus, visitez www.chooose.today (site en anglais seulement).

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 08:00 et diffusé par :