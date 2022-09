Magasinage touristique : Une alliance d'acteurs économiques demande la mise en place d'un programme de remboursement de la taxe aux visiteurs pour stimuler l'économie canadienne





MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Aldo inc., le Groupe Birks inc., Harry Rosen inc., la Compagnie de la Baie d'Hudson, Cadillac Fairview, le Groupe immobilier Quadreal, le Conseil canadien du commerce au détail, Groupe Global Blue et Triple Five demandent au gouvernement du Canada l'instauration d'un programme de remboursement de la taxe aux visiteurs (RTV) pour stimuler la relance économique. L'alliance a déposé le 20 juillet dernier son mémoire au ministre du Tourisme et ministre associé des Finances du Canada, l'honorable Randy Boissonnault, dans le cadre des consultations de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. La mise en place de cette mesure vise à assurer une reprise économique dans le secteur du tourisme, largement atteint par la situation mondiale des dernières années.

L'impact de la pandémie a entraîné des répercussions sur de nombreuses industries, notamment le tourisme, l'hôtellerie et le commerce de détail. Ce programme permettrait aux acheteurs internationaux de récupérer la taxe sur les produits et services (TPS) ainsi que la taxe de vente provinciale des achats qu'ils emportent avec eux à la fin de leur voyage au Canada. Selon l'Alliance, cette mesure stimulerait à la fois le nombre de visiteurs au Canada et la somme d'argent dépensée par ces visiteurs.

La baisse des dépenses liées au tourisme était déjà observée depuis 2007, date d'annulation du programme de remboursement aux visiteurs par le gouvernement du Canada. Une baisse de 5% de ce secteur au cours des sept dernières années contraste fortement avec d'autres pays concurrents, tel que l'Union européenne, le Royaume-Uni ou le Japon qui a connu une augmentation de 23% de ses dépenses depuis la mise en place de ce programme en 2012.

L'objectif de ce programme est d'assurer la neutralité du traitement fiscal entre les dépenses des touristes sur les biens exportés et les autres exportations. Le RTV renforce également la compétitivité internationale du secteur touristique et des détaillants nationaux en plus d'augmenter les ventes au détail et les exportations du pays, entraînant une augmentation du rendement des achats touristiques et une série de retombées macroéconomiques.

« Nous sommes convaincus que l'instauration de ce programme doit faire partie d'une série d'actions du gouvernement pour assurer une reprise économique forte et positionner le Canada comme destination de magasinage à l'échelle mondiale. C'est l'ensemble des commerces qui en bénéficiera », souligne Jean-Christophe Bedos, président et chef exécutif du Groupe Birks Inc.

« Le contexte international et la fermeture des frontières ont exacerbé un enjeu déjà bien réel au Canada de baisse des dépenses touristiques. Il est nécessaire de saisir toutes les occasions pour stimuler l'économie canadienne. L'instauration de ce programme profiterait considérablement au secteur du tourisme, aux détaillants et plus largement, à l'économie canadienne », a ajouté M. Bedos.

SOURCE Birks Group Inc.

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 07:30 et diffusé par :