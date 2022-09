Manuvie élargit son programme Vitalité dans le cadre d'une initiative sans précédent visant à transformer le secteur traditionnel de l'assurance





TORONTO, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Manuvie inaugure aujourd'hui une nouveauté dans l'industrie en étendant son programme Vitalité à l'ensemble de sa gamme de produits de base1, présentant ainsi un nouveau programme d'adhésion à deux niveaux assorti de récompenses et d'avantages améliorés. En offrant ce programme gratuit à tous les nouveaux clients de l'assurance vie, Manuvie témoigne de son profond engagement à aider les Canadiens à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Ces améliorations seront en vigueur à la mi?novembre.

« Le milieu de l'assurance est en pleine transformation et Manuvie joue un rôle de premier plan grâce à des polices d'assurance vie comportementales. Nous sommes convaincus qu'il s'agit de la voie à suivre dans notre industrie, comme en témoignent les résultats exceptionnels de notre programme Vitalité Manuvie », a déclaré Naveed Irshad, président et chef de la direction à Manuvie Canada. « Nous sommes à l'ère des téléphones intelligents, des voitures intelligentes et des montres intelligentes. Il est donc logique que nous ayons des polices d'assurance vie intelligentes qui reflètent les besoins et les désirs changeants des clients. Nous offrons Manuvie Vitalité à tous nos nouveaux clients parce que nous croyons fondamentalement que les assureurs devraient se soucier de la durée et de la qualité de vie de leurs clients. »

Depuis le lancement du programme Vitalité en 2016, Manuvie a aidé des dizaines de milliers de Canadiens à améliorer leur santé et leur mieux-être grâce à son programme d'assurance de pointe : un programme de mieux-être fondé sur la science et la technologie qui soutient et récompense les clients pour les mesures qu'ils prennent au quotidien afin de mener une vie meilleure, plus longue et plus saine. Reposant sur la convergence de l'économie comportementale et de la technologie de consommation, Manuvie Vitalité récompense les choix plus sains liés à l'activité physique, à la nutrition, à la pleine conscience et plus encore.

Des études révèlent que la santé physique et mentale des Canadiens a souffert de la pandémie2. Cependant, avec l'aide de Manuvie Vitalité, les clients constatent une amélioration générale de leur santé et de leur mieux-être3 :

Offert dans le cadre des contrats Temporaire Famille et Vie universelle de Manuvie

Près d'un participant sur trois atteint d'hypertension a vu sa tension artérielle revenir à la normale en l'espace d'un an.

Parmi les personnes interrogées, les participants ont indiqué avoir augmenté leur niveau d'activité physique d'au moins 20 minutes par semaine.

Plus de la moitié des participants présentant un certain risque de détresse psychologique ont amélioré de façon significative leur santé mentale.

« Grâce à Manuvie Vitalité, les clients expérimentent leur assurance au quotidien et en tirent des bienfaits », déclare Paul Savage, chef de l'Assurance individuelle. « Le programme est fondé sur l'engagement et sur l'établissement de liens plus étroits avec les clients. Les conseillers ont plus facilement des discussions significatives et constantes avec les clients parce qu'ils peuvent vérifier leur progression, les féliciter et parler de leurs nouveaux intérêts et de leurs activités, passe-temps et objectifs. »

Pour les conseillers qui vendent des produits Manuvie, le programme Vitalité constitue une proposition de valeur intéressante et éprouvée4 :

Deux conseillers sur trois estiment que Manuvie Vitalité les aide à différencier leur pratique de celle de leurs concurrents.

Trois conseillers sur quatre sont d'accord pour dire que Manuvie Vitalité offre de nouvelles occasions d'interagir avec leurs clients.

Plus de la moitié (55 %) pensent que Manuvie Vitalité aide à fidéliser la clientèle et offre davantage d'occasions de vendre des produits complémentaires ou additionnels.

Assurance vie Manuvie - Deux options pour aider les Canadiens à mener une vie meilleure, plus longue et en meilleure santé.

Vitalité Go MC : Offert gratuitement aux clients admissibles 5 , ce programme fournit des conseils sur les modes de vie sains et des ressources et récompenses pour les motiver tout au long de leur parcours. Les habitudes quotidiennes telles que faire de l'exercice, bien manger, pratiquer la pleine conscience et passer des examens de santé réguliers donnent droit à des réductions et à des cartes-cadeaux dans des magasins des grandes marques. De nouveaux se sont ajoutés tels que Tim Hortons , La Baie , Walmart, Starbucks et autres.





: Offert gratuitement aux clients admissibles , ce programme fournit des conseils sur les modes de vie sains et des ressources et récompenses pour les motiver tout au long de leur parcours. Les habitudes quotidiennes telles que faire de l'exercice, bien manger, pratiquer la pleine conscience et passer des examens de santé réguliers donnent droit à des réductions et à des cartes-cadeaux dans des magasins des grandes marques. De nouveaux se sont ajoutés tels que , , Walmart, Starbucks et autres. Vitalité Plus MC : Une version améliorée de Vitalité Manuvie moyennant des frais mensuels minimes 6 . Avec la formule Plus, les clients ont accès à encore plus de récompenses exclusives, notamment des économies sur les primes annuelles, l'adhésion gratuite à Amazon Prime, des réductions sur les voyages avec Expedia, un appareil Garmin gratuit et la participation au programme Apple Watch.





: Une version améliorée de Vitalité Manuvie moyennant des frais mensuels minimes . formule Plus, les clients ont accès à encore plus de récompenses exclusives, notamment des économies sur les primes annuelles, l'adhésion gratuite à Amazon Prime, des réductions sur les voyages avec Expedia, un appareil Garmin gratuit et la participation au programme Apple Watch. Les nouveaux partenariats pour tous les participants incluent :

Jusqu'à 60 % de réduction sur les chaussures et les vêtements de course Saucony, contribuant ainsi à faciliter le démarrage du parcours de remise en forme.



Jusqu'à 40 % de rabais sur l'appareil Fitbit de leur choix et la première année d'abonnement annuel à Fitbit Premium gratuite (valeur de 106,99 $).

Vitalité Go est offert automatiquement aux clients de 18 ans et plus qui souscrivent une assurance Temporaire Famille et VU Manuvie

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez bénéficier du programme Vitalité de Manuvie, visitez le site https://www.manuvie.ca/particuliers/vitalite.html.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d'assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu'aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 160 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 32,7 milliards de dollars canadiens.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com

Programme Vitalité

Guidé par la vocation fondamentale d'améliorer la santé des gens, The Vitality Group est le chef de file en matière d'amélioration de la santé pour générer des résultats essentiels. En alliant la technologie intelligente, les données, les mesures d'encouragement et les sciences du comportement, nous inspirons des changements sains chez les individus et les organisations. Étant l'une des plus grandes entreprises de mieux-être au monde, Vitality apporte une perspective dynamique et diversifiée grâce à des partenariats réussis avec les assureurs et les employeurs les plus avant-gardistes. Plus de 27 millions de personnes réparties dans 40 marchés participent à notre programme. Pour en savoir plus, visitez vitalitygroup.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Les produits d'assurance sont établis par La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. The Vitality Group Inc. offre le programme Manuvie Vitalité conjointement avec La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers. Le programme Manuvie Vitalité est offert avec certains contrats. Veuillez consulter un représentant financier pour en savoir plus ou pour déterminer si vous êtes admissible à ce produit. Le nom Vitalité est une marque de commerce de The Vitality Group International Inc. que La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. Manuvie, le M stylisé et Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisés par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence. Amazon.com n'est pas un commanditaire de cette promotion. Les marques déposées et marques de commerce d'Amazon ainsi que le contenu soumis au droit d'auteur d'Amazon sont la propriété intellectuelle d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Expedia et le logo d'avion sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Expedia, Inc. aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. © Expedia, Inc., société membre d'Expedia Group, 2022. Tous droits réservés. Expedia et le logo d'avion sont des marques de commerce ou des marques déposées d'Expedia, Inc. Garmin et Vívofit sont des marques déposées de Garmin Ltd. ou de ses filiales. Apple n'est ni un participant ni un promoteur de cette offre. Le nom Apple Watch est une marque déposée d'Apple Inc. Saucony et le logo Saucony sont des marques de commerce de Wolverine World Wide, Inc. et sont utilisés sous licence. Fitbit et le logo Fitbit sont des marques ou des marques déposées de Fitbit aux États-Unis et dans d'autres pays

