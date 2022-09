Pinpoint Global reçoit le prix du fournisseur de solutions technologiques de conformité le plus prometteur de la publication CIOReview





NASHUA, New Hampshire, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Pinpoint Global a le plaisir d'annoncer que la publication CIOReview lui a décerné son prix du fournisseur de solutions technologiques de conformité les plus prometteuses en 2022, pour sa technologie ComplianceConnecttm. Les modules de conformité en ligne de ComplianceConnect fournissent, surveillent et fait rapport des exigences de conformité assignées à la SEC, à la FINRA ou à l'État. ComplianceConnecttm est conçu pour les firmes de services financiers, des entreprises aux conseillers en placement inscrit entrepreneuriaux.

« Nous sommes ravis d'être reconnus pour le succès de notre technologie de conformité, a déclaré Bob Sullivan, président et chef de la direction de Pinpoint Global. Nous fournissons des services de conformité en ligne aux plus grandes entreprises de services financiers depuis plus de 20 ans. ComplianceConnect met à l'échelle un grand nombre de nos produits de catégorie entreprise pour les conseillers en placement inscrit qui ont leurs propres risques de conformité et d'affaires. »

ComplianceConnect comprend plus de 20 modules qui satisfont aux exigences réglementaires et atténuent les risques pour les entreprises de services financiers. La plateforme accroît la communication entre les conseillers et les analystes et réduit le temps consacré aux activités de conformité. Les modules s'intègrent aux systèmes actuels et bon nombre d'entre eux peuvent être déployés en quelques semaines.

Chaque module offre des options d'examen à plusieurs niveaux, des rapports en temps réel et des outils d'audit détaillés qui permettent aux conseillers en placement inscrit et aux courtiers de se conformer au contexte réglementaire. Le stockage Gold Record de Pinpoint Global signifie que les données sont chiffrées, entièrement redondantes et accessibles en tout temps en cas d'audit de la société.

CIOReview est un magazine imprimé et numérique de premier plan qui guide les entreprises dans leur examen des solutions et des services technologiques actuels. L'édition de novembre du magazine CIOReview met en vedette les 20 plus grandes entreprises qui offrent des solutions technologiques de conformité et transforment les entreprises.

Jay Stainsby, vice-président de Pinpoint Global, a déclaré : « L'automatisation de ces exigences de conformité permet aux conseillers en placement inscrits d'économiser des mois de travail tout en ayant accès à notre stockage Gold Record SEC 204-2 et SEC 17(a)-4. Nous sommes fiers d'être reconnus pour nos réalisations dans la prestation de solutions de conformité dans le secteur des services financiers. »

Pour en savoir plus sur la solution ComplianceConnect de Pinpoint Global, communiquez avec Jay Stainsby par téléphone au 716 465-6983 ou par courriel à [email protected] .

À propos de Pinpoint Global Communications

Pinpoint Global est un chef de file reconnu en matière de formation en ligne sur demande et de solutions de conformité pour les sociétés de services financiers et d'assurance maladie.

Le système de gestion de l'apprentissage (SGA) de Pinpoint Global est personnalisé pour permettre aux entreprises de fournir facilement la formation et l'enseignement nécessaires afin que les vendeurs, les agents et les conseillers soient prêts à vendre rapidement, grâce au suivi et à la production de rapports en temps réel pour les administrateurs et les utilisateurs. Le logiciel SaaS ComplianceConnecttm de Pinpoint Global offre aux entreprises la sécurité de savoir qu'elles peuvent fournir des données prêtes à être utilisées pour la prise de décisions, la surveillance et la production de rapports afin de répondre aux exigences de la SEC. www.pinpointglobal.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1802152/Pinpoint_RGB_Logo.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1904894/Pinpoint_Award_Logo.jpg

SOURCE Pinpoint Global Communications

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 07:10 et diffusé par :