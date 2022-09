Le lancement du programme de subventions CWB SoudureSÛRE(MC) cible la sécurité des étudiants dans les ateliers de soudure des écoles secondaires





MILTON, ON, le 27 sept. 2022 /CNW/ - La Fondation du soudage CWB est ravie de lancer CWB SoudureSÛREMC, un nouveau programme destiné aux écoles secondaires canadiennes admissibles pour améliorer les ressources pédagogiques dans les ateliers de soudage des écoles secondaires en fournissant aux classes de nouveaux équipements de protection individuelle (ÉPI) et des ressources d'apprentissage pour faire connaître et promouvoir les meilleures pratiques auprès des étudiants et de leurs enseignants.

La Fondation du soudage CWB continue de stimuler la réussite scolaire à tous les niveaux, de faire progresser le développement de la main-d'oeuvre, de favoriser l'excellence et de promouvoir la sécurité publique en offrant des programmes de sensibilisation et d'éducation de calibre mondial en matière d'assemblage des matériaux et technologies connexes. La sécurité figurant au coeur des préoccupations et compte tenu de l'augmentation du nombre d'inscriptions aux programmes de soudage et de technologie au niveau secondaire, la Fondation du soudage CWB et ses partenaires ont décidé de renforcer le programme d'enseignement secondaire de CWB Éducation et les programmes existants destinés aux écoles secondaires et aux enseignants en lançant le nouveau programme CWB SoudureSÛREMC, lequel vise à répondre aux besoins accrus et à mettre à niveau les ÉPI pour les étudiants, ainsi qu'à fournir des ressources aux étudiants, aux enseignants et au public sur l'utilisation et l'ajustement appropriés des ÉPI afin d'améliorer la sécurité en laboratoire et en classe.

« Cette nouvelle subvention est le prolongement naturel de notre fonds pour les immobilisations, l'équipement et les consommables », déclare Susan Crowley, directrice générale de la Fondation du soudage CWB. « Les progrès en matière de qualité des ÉPI ont été considérables au cours des 10 dernières années, tout comme les connaissances en matière de sécurité et de prévention des blessures dans tous les métiers, y compris le soudage. En collaboration avec nos partenaires, la Fondation souhaite informer et soutenir nos écoles secondaires. Les besoins dans les écoles secondaires ont augmenté de manière exponentielle avec l'augmentation des inscriptions et en raison des nouveaux protocoles de sécurité activés pendant et après la pandémie, ce qui entraîne une demande accrue. »

Plusieurs chefs de file de l'industrie se sont proposés pour soutenir le programme CWB SoudureSÛREMC. Plus particulièrement, la Fondation s'est associée à 3MMC Canada pour distribuer aux étudiants des trousses comprenant des masques de soudeur, des respirateurs contre les particules de soudage N95, des lunettes de protection, des bouchons d'oreille, etc. 3M Canada fournit également des ressources d'apprentissage qui améliorent la sécurité en classe en sensibilisant les étudiants à l'utilisation et à l'ajustement corrects des ÉPI. Par ailleurs, Lincoln Electric et Weldready soutiennent généreusement le programme CWB SoudureSÛREMC en fournissant des vestes de soudage, des gants et des protège-pieds.

« Lorsque les étudiants apprennent les protocoles de sécurité appropriés en matière de soudage dans leur environnement d'apprentissage, ils transposent ces connaissances en matière de sécurité dans leur future carrière », affirme Michael Spylo, directeur national des ventes pour la division de la sécurité personnelle de 3M Canada. « Le fait de sensibiliser les jeunes à la sécurité ne fait pas que les informer des dangers; cela leur permet de continuer à défendre leurs intérêts sur le lieu de travail et de s'assurer qu'ils exercent leur métier de façon sécuritaire, ce qui se traduit par des carrières durables. 3M Canada est fière de soutenir le programme CWB SoudureSÛREMC et considère l'inclusion de ses ÉPI dans leurs trousses comme un honneur. »

La Fondation du soudage CWB, un organisme de bienfaisance canadien à but non lucratif dont le mandat est de sensibiliser aux besoins de l'industrie et aux possibilités de carrière des Canadiens dans le domaine du soudage et des métiers et professions connexes par le biais de soutiens éducatifs, de camps, d'ateliers, du développement de la main-d'oeuvre et de l'innovation dans tout le Canada, ouvrira le processus de demande au programme CWB SoudureSÛREMC ce mois-ci et financera un minimum de 20 écoles secondaires pour cette année scolaire. Le programme est ouvert à toutes les écoles secondaires du Canada qui dispensent des cours de soudage et permettra aux écoles de recevoir des trousses CWB SoudureSÛREMC spécialement conçues et des ressources éducatives qui amélioreront la sécurité dans les ateliers.

Pour en savoir plus sur le programme CWB SoudureSÛREMC, le processus de demande et la Fondation du soudage CWB, consultez le site https://www.cwbweldingfoundation.org/fr/indice.

Citations additionnelles

« Lincoln Electric s'est engagée à soutenir l'éducation et les normes de sécurité pour les soudeurs actuels et futurs. Dans le cadre de cet engagement, nous sommes ravis d'être associés au programme SoudureSÛREMC de la Fondation du soudage CWB, qui fournit aux étudiants du secondaire des trousses d'équipement de protection individuelle (ÉPI) et fait la promotion de la sécurité en matière de soudage, une norme qu'il importe d'inculquer très tôt. » - Dale Malcolm, vice-président des ventes et du marketing, Lincoln Electric

« Weldready est fière de faire partie du programme CWB SoudureSÛREMC. Cette industrie est notre passion et nous voulons nous assurer que les soudeurs de la prochaine génération apprendront et mettront en pratique des habitudes sécuritaires en matière d'ÉPI dès qu'ils toucheront leur premier arc électrique. » - Kevin Seymour, président de Weldready

À propos de la Fondation du soudage CWB

La Fondation du soudage CWB est un organisme de bienfaisance enregistré qui travaille avec des partenaires pour appuyer et soutenir le besoin de professionnels qualifiés en soudage et en technologie et contribuer à la prospérité économique du Canada. En créant une voie d'accès aux métiers spécialisés, la Fondation établit des partenariats entre l'industrie, la formation de la main-d'oeuvre et le gouvernement pour permettre aux Canadiens d'explorer, de bâtir et de faire progresser des carrières réussies et passionnantes. La Fondation offre des programmes et des initiatives pratiques et virtuels axés sur l'éducation et fournit un soutien financier et technique aux programmes pour atténuer les obstacles auxquels se heurtent des groupes essentiels : les étudiants et les éducateurs des niveaux primaire, secondaire et postsecondaire, les peuples autochtones, les femmes et les personnes sous-représentées. Nous encourageons la reconnaissance et fournissons des programmes favorisant l'accès à l'exploration des carrières, indépendamment des facteurs d'identité, du statut social et financier et des expériences vécues, notamment le sexe, l'âge, l'origine ethnique, la langue, l'alphabétisation, la culture, le revenu et l'emplacement géographique.

À propos de 3M

Chez 3M, nous faisons appel à la science de manière collaborative afin d'améliorer la qualité de vie quotidiennement. Avec 32 milliards de dollars en ventes, nos 96 employés établissent des liens avec nos clients, partout dans le monde. Fondée en 1951, 3M Canada est l'une des premières filiales internationales de 3M. Le siège social et la première usine de fabrication sont à London, en Ontario où travaillent environ 800 de ses 1?900 employés. Pour en savoir plus sur les solutions créatives de 3M aux enjeux des problèmes mondiaux, visitez le site Web www.3M.ca ou Twitter @3M_Canada.

SOURCE CWB Welding Foundation

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 07:05 et diffusé par :