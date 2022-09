L'implant de gel XEN® 63 est maintenant offert aux patients atteints de glaucome primaire à angle ouvert lorsque les traitements médicaux antérieurs ont échoué





L'implant de gel XEN 63 est destiné à réduire la pression intraoculaire (PIO) chez les patients atteints de glaucome primaire à angle ouvert 1 .

XEN 63 est un implant inséré dans le cadre d'une chirurgie micro-invasive du glaucome avec micro-incisions et conçu pour abaisser la PIO 2 .

L'implant de gel XEN 63 représente une option de traitement novatrice pour les Canadiennes et les Canadiens touchés par le glaucome.

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV) a annoncé aujourd'hui la mise sur le marché de l'implant de gel XEN® 63, un dispositif inséré chirurgicalement conçu pour réduire la pression oculaire (PIO) élevée chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert et chez qui les options de traitement médical antérieures ont échoué1. XEN 63, qui s'est avéré efficace sur le plan clinique pour réduire la PIO chez des patients atteints de glaucome primaire à angle ouvert, constitue une option de plus pour les chirurgiens3.

« Je constate l'impact du glaucome sur la qualité de vie des patients chaque jour dans ma pratique. En général, le glaucome touche d'abord la vision périphérique et peut donc passer inaperçu même si la maladie continue à évoluer. C'est pourquoi on l'appelle le "voleur silencieux de la vue", a déclaré le Dr David Yan, ophtalmologiste en chef, Mount Sinai Hospital, Université de Toronto, et directeur du service de glaucome, Kensington Eye Institute. Pour les patients, l'implant de gel XEN 63 représente une nouvelle option chirurgicale pour réduire la pression intraoculaire lorsque le traitement médical ne permet pas de maîtriser adéquatement la maladie, ainsi qu'un nouvel espoir dans la prévention des lésions du nerf optique. »

XEN 63 est un implant de gel constitué d'un petit tube de 6 mm de longueur, inséré dans le cadre d'une chirurgie du glaucome avec micro-incisions1,2. Il crée un nouveau canal pour l'écoulement du liquide selon un principe semblable à celui de la trabéculectomie classique, mais il permet au liquide de contourner le réseau trabéculaire altéré, le système de drainage qui se détériore chez les personnes atteintes de glaucome2,4.

« Le glaucome touche plus de 728 000 Canadiennes et Canadiens. Il s'agit d'une des principales causes de cécité évitable. Le glaucome peut toucher n'importe qui, mais il existe divers facteurs qui peuvent accroître le risque de développer la maladie, a déclaré Doug Earle, président et directeur général, Vaincre la cécité Canada. Il est à la fois encourageant et important de voir qu'on approuve de nouvelles options de traitement novatrices qui pourraient avoir un impact positif sur la population canadienne atteinte de glaucome primaire à angle ouvert. »

« À titre de chef de file des soins oculaires au Canada, nous nous engageons à préserver et à protéger la vue des gens, en innovant et en répondant aux besoins non comblés les plus importants dans le traitement du glaucome, a affirmé Tracey Ramsay, Vice-présidente et Directrice générale, AbbVie Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de lancer l'implant de gel XEN 63 et d'offrir une solution micro-invasive pour le traitement du glaucome primaire à angle ouvert non maîtrisé. »

En matière de glaucome, l'éventail thérapeutique va de la pharmacothérapie faisant appel à des médicaments topiques (gouttes ophtalmiques) comme traitement de première intention aux interventions de filtration effractives classiques, comme la trabéculectomie et la dérivation de l'humeur aqueuse5,6,7. Les défis courants associés à la pharmacothérapie comprennent l'utilisation inefficace (p. ex. prise de la dose au mauvais moment ou administration incorrecte)8,9, les effets secondaires locaux ou généraux (p. ex. irritation) ou la toxicité10,11, et des coûts à vie considérables12. Les options chirurgicales de filtration sont généralement utilisées dans les cas de glaucome à un stade avancé ou lorsqu'on cherche à atteindre une PIO très basse à l'issue du traitement13. Ces interventions chirurgicales effractives peuvent être envisagées dans des cas réfractaires ou lorsque les patients présentent certains problèmes, tels que des effets secondaires intolérables causés par les médicaments, ou qu'ils font une mauvaise utilisation de ces derniers14.

À propos du glaucome

Le glaucome touche plus de 728 000 personnes au Canada et peut prendre diverses formes, dont la plus courante est le glaucome à angle ouvert15. Le glaucome se caractérise par une accumulation d'humeur aqueuse dans l'oeil et une augmentation de la PIO qui endommage le nerf optique15. Il n'existe aucun traitement permettant de guérir le glaucome, mais le dépistage et le traitement précoces peuvent contribuer à prévenir l'atteinte du nerf optique et, de ce fait, à préserver la vue15.

À propos de l'implant de gel XEN 63

XEN 63 est un implant de gel constitué d'un petit tube de 6 mm de longueur, inséré dans le cadre d'une chirurgie du glaucome avec micro-incisions, qui est destiné à réduire la PIO chez les patients atteints de glaucome primaire à angle ouvert et chez qui les traitements médicaux antérieurs ont échoué1. L'intervention chirurgicale de filtration faisant appel à l'implant XEN crée un nouveau canal pour l'écoulement du liquide selon un principe semblable à celui de la trabéculectomie, mais elle permet au liquide de contourner le réseau trabéculaire altéré2,3. Le dispositif XEN est inséré au moyen d'une intervention par voie ab interno1 (depuis la chambre antérieure) et permet à l'humeur aqueuse de s'écouler de la chambre antérieure vers l'espace sous-conjonctival, ce qui réduit au minimum les perturbations tissulaires associées à la trabéculectomie ou aux implants de drainage classiques utilisés dans le traitement du glaucome1,3, 16. L'implant de gel XEN 63 est constitué d'un petit tube de 6 mm de longueur1. Le diamètre intérieur de l'implant est de 63 micromètres, et le diamètre extérieur est de 170 micromètres1. Le dispositif présente une résistance à l'écoulement de 2 à 3 mm Hg6. Il a été mis au point pour augmenter le débit de l'humeur aqueuse dans le but de réduire potentiellement la pression intraoculaire.

À propos d'AbbVie

AbbVie a pour mission de découvrir et d'offrir des médicaments novateurs pour répondre à des besoins importants en matière de santé aujourd'hui et relever les défis médicaux de demain. AbbVie met tout en oeuvre afin d'avoir un impact remarquable sur la vie des gens dans divers secteurs thérapeutiques clés, dont l'immunologie, l'oncologie, les neurosciences, les soins oculaires, la virologie, la santé des femmes et la gastroentérologie, de même que dans le domaine de l'esthétique par le truchement des produits et services d'Allergan Esthétique. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez le site www.abbvie.ca. Suivez @abbviecanada sur Twitter et Instagram ou trouvez-nous sur LinkedIn.

