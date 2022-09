Association industrielle de l'Est de Montréal : Dimitri Tsingakis est nommé PDG





MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association industrielle de l'Est de Montréal (AIEM) est fière d'annoncer les nouvelles responsabilités de Dimitri Tsingakis comme président-directeur général. Mme Lise Rémy (Énergie Valero inc.), a aussi été nommée comme nouvelle présidente du conseil d'administration. Elle succède ainsi à André Brunelle (Chimie ParaChem), qui occupait ces fonctions depuis 2005.

M. Tsingakis était auparavant directeur général de l'organisation et y cumule plus de 17 ans d'implication. Ses nouvelles fonctions l'amènent à assumer davantage de responsabilités à l'AIEM. Cette marque de confiance de la part du Conseil d'administration témoigne notamment de l'importance et de la ténacité de M. Tsingakis à faire rayonner le potentiel industriel de l'Est de Montréal. Il a aussi à coeur le travail en synergies avec la population et les partenaires locaux.

Dimitri Tsingakis

Dimitri Tsingakis est ingénieur de formation et oeuvre depuis plus de trente ans avec plusieurs grandes entreprises comme spécialiste de la modélisation et génie des procédés. Président de la Fondation de la Pointe de l'Île depuis 2019, il tient à être à la rencontre de la communauté et d'en épauler le développement. Que ce soit sur le comité ZIP Jacques-Cartier ou encore au Conseil de réduction des accidents industriels majeurs (CRAIM) et le comité PME-MTL Est-de-l'île, M. Tsingakis a pour ainsi dire les deux pieds et le coeur à l'Est de la ville.

«?L'AIEM a su s'adapter depuis sa fondation aux enjeux et aux préoccupations de ses membres. Aujourd'hui nous faisons face à un contexte environnemental et social qui évolue rapidement. Je pense que l'AIEM a démontré sa résilience et sa capacité de se transformer pour faire face à ces changements. Je compte profiter de mon expérience et mes nouvelles responsabilités pour assurer la vitalité de nos membres et de notre région dans cette période de transition vers un avenir plus durable.?» affirme le principal intéressé, Dimitri Tsingakis.

L'Association industrielle de l'Est de Montréal

Fondé en 1960 pour la protection de l'environnement, l'AIEM est, en contribuant à l'harmonisation des activités industrielles en milieu urbain, un chef de file du développement industriel durable de l'Est de Montréal et une figure de proue aux plans économique, environnemental et social.

SOURCE Association Industrielle de l'Est de Montréal (AIEM)

