Itinérance et élections provinciales : « Ne les oubliez pas »

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre des élections provinciales 2022, le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), membre du Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ), a participé à la campagne « Ne les oubliez pas ». Pour l'occasion, l'ensemble des membres du RSIQ, dispersés à travers le Québec, était invité à coller les silhouettes de personnes en situation d'itinérance grandeur nature dans l'espace public. Cette action a été réalisée en collaboration avec l'artiste Wartin Pantois qui a conçu l'oeuvre Les Oublié.e.s.

Rassemblés simultanément sur la terrasse du bar Le Cheval Blanc (Centre-Sud) et devant l'église Saint-Zotique (Saint-Henri), les organismes Spectre de rue et la Maison Benoit Labre voulaient ainsi rappeler aux candidat.es l'importance de s'engager à prévenir et réduire l'itinérance.

L'initiative lancée par le RSIQ s'inscrit dans la promotion de leur plateforme électorale explique Boromir Vallée Dore, directeur général du RSIQ: « Le phénomène du ''pas dans ma cour'' prend du terrain, les investissements sont insuffisants en logement social, les soins de santé sont difficilement accessibles et les organismes qui viennent en aide aux personnes en situation d'itinérance sont sous-financés. Le RSIQ propose une plateforme qui présente aux candidats des solutions pour prévenir et réduire l'itinérance. »

Vous pouvez consulter la plateforme au lien suivant: https://itinerance.ca/lesoubliees/

Pour Annie Savage, directrice du RAPSIM, cette action devrait alerter les candidat.es aux élections provinciales quant à l'importance de l'enjeu de l'itinérance: « Il reste moins d'une semaine à la campagne électorale : Qui a parlé d'itinérance et de pauvreté à part les regroupements concernés? Encore une fois, force est de constater que les besoins des communautés les plus exclues et marginalisées ne font pas partie des priorités.»

En soutien à une initiative de l'Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain (ADDS-MM), le RAPSIM participera demain à l'événement permettant aux personnes en situation d'itinérance d'exercer leur droit de vote de manière collective au Carré de Sève du campus de l'UQAM. Le comité qui travaille sur cette initiative souhaite par le fait même visibiliser les réalités des personnes en situation d'itinérance, rappeler à la société qu'elles sont des citoyennes et citoyens à part entière et que l'absence de politiques les concernant contribue à les précariser davantage.

À propos du RAPSIM

Le Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) est le regroupement montréalais en itinérance et la plus importante concertation régionale en itinérance au Québec. Depuis 1974, il défend les droits des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être.

