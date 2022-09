Négociations difficiles à l'INSPQ - Les professionnels de la santé publique intensifient les moyens de pression





MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Exaspéré, après des années d'attente pour obtenir un traitement équitable et une reconnaissance bien méritée, le personnel professionnel de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) entend intensifier ses moyens de pression et obtenir prochainement un mandat de grève en vue d'accélérer les négociations avec l'employeur.

Sans contrat de travail et sans augmentation salariale depuis avril 2020, le Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec (SPPSPQ-CSQ) et le Syndicat des professionnelles et professionnels du Laboratoire de santé publique du Québec (SPPLSPQ-CSQ), qui représentent près de 450 membres, revendiquent une rémunération et des conditions de travail plus équitables par rapport aux autres employés des services publics dans le domaine de la santé, qui ont tous déjà renouvelé leur convention collective.

Rattrapage salarial et meilleure reconnaissance revendiqués

Après avoir aidé le Québec à traverser une crise sanitaire sans précédent et assuré des services-conseils et analytiques quasiment sans répit, ces équipes scientifiques souhaitent maintenant rattraper le retard salarial accumulé par rapport à leurs homologues des autres organisations et obtenir une part de reconnaissance. « Voilà trois ans que notre monde n'a pas eu d'augmentations salariales, et ce, dans un contexte inflationniste et de pénurie de main-d'oeuvre préoccupante. Nous avons accepté de bonne foi de mettre les négociations sur la glace afin de mieux servir la population pendant la pandémie, mais maintenant, il est grand temps de régler nos conditions de travail qui n'ont fait que se détériorer », explique Étienne Pigeon, président du SPPSPQ-CSQ. « Ce mouvement reflète l'état d'esprit général des professionnels qui oeuvrent au sein de notre organisation et qui attendent depuis longtemps une reconnaissance fort méritée », explique pour sa part Maud Vallée, présidente du SPPLSPQ-CSQ.

Le personnel professionnel de l'INSPQ comprend notamment des conseillers scientifiques dans le domaine de la santé environnementale, de la toxicologie, des maladies infectieuses, du développement des individus et des communautés et de la santé au travail, mais aussi des spécialistes cliniques en biologie médicale, chimistes, agents d'information, bibliothécaires, statisticiens, épidémiologistes, géomaticiens, et analystes informatiques.

Le Syndicat des professionnelles et professionnels de la santé publique du Québec et le Syndicat des professionnelles et professionnels du Laboratoire de santé publique du Québec sont affiliés à la Centrale des syndicats du Québec.

