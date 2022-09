Bilan du Défi des générations - Plus d'un million de dollars amassé pour les besoins urgents de nos hôpitaux





MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le grand mouvement de solidarité envers les hôpitaux qui s'est animé à travers le Québec est arrivé à destination le 24 septembre dernier alors que se clôturait le Défi des générations. Ensemble, les centaines de participants qui se sont dépassés pour leurs hôpitaux ont réussi à amasser l'impressionnante somme de 1 150 000 $.

Rappelons que les fonds recueillis grâce à une foule d'initiatives parfois sportives, créatives et même inusitées, sont destinés à répondre à des besoins concrets et urgents à combler dans nos hôpitaux québécois, qu'il s'agisse par exemple du réaménagement d'une unité de soins ou de l'achat d'un appareil médical.

« C'est ce qui est aussi motivant dans le cadre du Défi des générations : que ce soit entre amis, collègues ou famille, il est possible de se fixer un objectif afin de répondre à des besoins tangibles partagées par les fondations hospitalières participantes. D'ailleurs, les Québécois peuvent être très fiers de ce qu'ils ont accompli! », se réjouit la porte-parole du Défi, Josée Lavigueur.

Pour souligner l'occasion et les efforts des participants, une vidéo souvenir a d'ailleurs été produite.

La plus grande édition depuis sa création

Cette année, pas moins que 17 fondations ont pris part à ce projet collectif unique au Québec. Cette participation record témoigne de la pertinence d'un tel événement et de l'importance de persévérer afin de le faire constamment évoluer.

C'est pourquoi l'invitation à toutes les fondations hospitalières du Québec est d'ailleurs lancée en vue de la prochaine édition!

Pour terminer, les organisateurs du Défi tiennent à rappeler que toute cette aventure n'aurait été possible sans le précieux soutien de leurs précieux partenaires : Banque Nationale, Couche-Tard et Québecor.

À propos du Défi des Générations

Le Défi des générations est un mouvement solidaire unique en son genre, prenant la forme d'une vaste collecte de dons en ligne en soutien aux hôpitaux de la province. En 2022, c'est un nombre record de 17 fondations hospitalières couvrant 9 régions, 8 CISSS et 4 CIUSSS qui se sont jointes au mouvement. Pour de plus amples informations, visitez notre site Internet et notre page Facebook.

SOURCE Défi des générations

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 06:30 et diffusé par :