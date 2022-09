AVIS AUX MÉDIAS - POURSUITE DES NÉGOCIATIONS ENTRE L'ASSOCIATION DES CADRES DE LA PETITE ENFANCE (ACCPE) ET LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC





MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des cadres de la petite enfance (ACCPE), qui représente 1 800 femmes gestionnaires de CPE, se réunira aujourd'hui, le 27 septembre 2022, en face du Parlement du Québec, en appui aux représentantes qui poursuivent les négociations pour que ces professionnelles reçoivent enfin la pleine reconnaissance du rôle névralgique qu'elles jouent dans le maintien et le développement du réseau des services de garde éducatifs.

L'ACCPE invite les membres des médias à venir rencontrer ces femmes gestionnaires, qui sont de véritables cheffes d'orchestre de l'ombre. Sans elles, la création de milliers de nouvelles places promise par le gouvernement est tout simplement vouée à l'échec.

Des membres de l'ACCPE seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes.

Quoi : Rassemblement des femmes gestionnaires de CPE en appui aux négociations avec le Conseil du trésor

Qui : Les membres de l'Association des cadres de la petite enfance

Quand : Mardi 27 septembre 2022, de 12h00 à 13h00

Où : 875 Grande Allée Est, Quebec

L'ACCPE

L'Association des cadres des centres de la petite enfance (ACCPE) est un regroupement professionnel créé au début des années 80 par un groupe de cadres oeuvrant dans le réseau des services éducatifs à la petite enfance sans but lucratif, ancêtre de l'actuel réseau des centres de la petite enfance (CPE). Notre organisation regroupe plus de 1 800 directrices générales (DG) et directrices adjointes (DA) de CPE et de bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial (BC). L'ACCPE est la seule organisation reconnue pour représenter les cadres des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs auprès des représentants des employeurs et du ministère de la Famille.

