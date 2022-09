W. P. Carey Inc. annonce le relèvement de sa notation à Baa1 par Moody's Investors Service





Titres de créance non garantis de premier rang et émetteurs jugés comme ayant des perspectives stables

NEW YORK, 27 septembre 2022 /PRNewswire/ -- W. P. Carey Inc. (W. P. Carey, NYSE: WPC), une FPI de location nette de premier plan, a annoncé aujourd'hui que Moody's Investors Service (Moody's) a rehaussé la notation des titres de créance non garantis de premier rang et des émetteurs de la société de Baa2 (perspectives positives) à Baa1 (perspectives stables). Dans le même temps, la notation des titres de créance non garantis de premier rang de sa filiale européenne, WPC Eurobond B.V., est passée de Baa2 (perspectives positives) à Baa1 (perspectives stables).

Pour appuyer cette amélioration, Moody's a cité de nombreux attributs positifs de la société, y compris le vaste portefeuille de contrats de location nets diversifiés de W. P. Carey, son approche prudente en matière de gestion du capital, sa solide couverture des charges fixes et sa solide position de liquidité. La composition du portefeuille de W. P. Carey a également été soulignée, avec la majorité des revenus générés par les propriétés industrielles, d'entrepôt et de self-stockage, et dans l'environnement inflationniste actuel, avec des indexations contractuelles des loyers couvrant presque tout le portefeuille, la grande majorité d'entre elles sont liées à l'IPC ou fixes, a été désignée comme une force de crédit importante. De plus, Moody's cite les paramètres d'endettement modérés et stables de la société, conformes à sa stratégie prudente en matière de capital et reflétant son accès avéré à de multiples sources de capital.

« Le relèvement de notre note par Moody's à Baa1 reflète non seulement la qualité de notre portefeuille et la solidité de notre bilan, mais aussi notre approche différenciée au sein du secteur de la location nette », a déclaré Jason Fox, directeur général de W. P. Carey. « Nous sommes heureux de cette mise à niveau, qui confirme la trajectoire positive soutenue de W. P. Carey depuis qu'elle a reçu sa première note de catégorie investissement en 2014, et ce, dans le cadre de nos stratégies de croissance, de bilan et de marchés financiers. »

W. P. Carey Inc.

W. P. Carey se classe parmi les plus grandes FPI de location nette avec une valeur d'entreprise d'environ 25 milliards de dollars et un portefeuille diversifié de biens immobiliers commerciaux essentiels sur le plan opérationnel. Ayant terminé sa fusion avec CPA:18 le 1er août 2022, le portefeuille de W. P. Carey comprend 1 390 immeubles à bail nets couvrant environ 170 millions de pieds carrés (16 millions de mètres carrés) et un portefeuille de 84 propriétés d'exploitation de self-stockage (sur une base de société combinée au 30 juin 2022 et après certaines cessions prévues de propriétés de CPA:18). Depuis près de cinq décennies, la société a investi dans des propriétés industrielles, d'entrepôts, de bureaux, de commerces de détail et de self-stockage de haute qualité à locataire unique, soumises à des baux nets à long terme avec des indexations de loyer intégrées. Son portefeuille est situé principalement aux États-Unis et en Europe du Nord et de l'Ouest et est bien diversifié par locataire, type de propriété, emplacement géographique et secteur d'activité du locataire.

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives au sens des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières. Les déclarations de M. Fox sont des exemples de déclarations prospectives. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations réels de W. P. Carey diffèrent sensiblement de ceux prévus. Parmi ces risques, tendances et incertitudes figurent le climat économique général, y compris l'impact continu de la pandémie de COVID-19 ; l'offre et la demande de propriétés commerciales ; les niveaux des taux d'intérêt ; et d'autres risques associés à l'acquisition et à la propriété de propriétés, y compris les risques que les locataires ne paient pas leur loyer ou que les coûts soient plus élevés que prévu. Pour plus d'informations sur les facteurs qui pourraient avoir un impact sur W. P. Carey, il convient de se référer aux documents déposés auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes (U.S. Securities and Exchange Commission).

Investisseurs institutionnels :

Peter Sands

1 (212) 492-1110

[email protected]

Investisseurs individuels :

W. P. Carey Inc.

1 (212) 492-8920

[email protected]

Contact pour les médias :

Anna McGrath

1 (212) 492-1166

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/326749/w__p__carey_inc__logo.jpg

Communiqué envoyé le 27 septembre 2022 à 04:50 et diffusé par :