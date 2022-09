Arm nomme de nouveaux membres du conseil d'administration et un nouveau CFO





Arm a annoncé aujourd'hui la nomination de nouveaux membres du conseil d'administration, Karen Dykstra, ancienne directrice financière et administrative d'AOL, et Jeff Sine, cofondateur et associé de Raine Group, avec effet immédiat. Ces dirigeants hautement qualifiés apportent de multiples compétences à Arm, qui se prépare à une éventuelle introduction en bourse.

Le CEO d'Arm, Rene Haas, a déclaré : « Je souhaite une cordiale bienvenue à Karen et Jeff, deux chefs d'entreprise exceptionnels qui apporteront une expérience approfondie et d'envergure au conseil d'administration d'Arm ».

Arm a annoncé également aujourd'hui la nomination de Jason Child au poste de directeur financier (CFO). M. Child a plus de 30 ans d'expérience en direction d'entreprises à forte croissance et en scaling de fonctions financières mondiales. J. Child rejoindra Arm le 2 novembre 2022 et dirigera les organisations financières et informatiques mondiales de la société, sous la responsabilité de M. Haas.

M. Haas a ajouté : « Jason est un leader expérimenté dans le domaine de la finance et de la technologie à l'échelle mondiale. Sa grande expérience en gestion financière des entreprises publiques et dans l'exécution des introductions en bourse sera extrêmement précieuse dans la préparation d'une éventuelle cotation en bourse. Je me réjouis de travailler avec lui au sein de l'équipe de direction d'Arm, alors que nous continuons à définir l'avenir informatique développé chez Arm ».

M. Child remplacera l'actuel CFO, Inder Singh, qui restera chez Arm à titre de conseiller et collaborera à la transition jusqu'en novembre, avant de saisir une nouvelle opportunité.

M. Haas a déclaré : « Je tiens à remercier Inder pour son apport et son leadership au cours de ces dernières années. Il a aidé l'entreprise à évoluer au milieu de nombreux changements depuis son arrivée en 2019, notamment en créant une organisation solide avec des systèmes et des processus actualisés dans les équipes des finances, de l'informatique et de la cybersécurité. Nous lui souhaitons un avenir plein de succès ».

Plus récemment, M. Child a occupé le poste de vice-président senior et de CFO chez Splunk à partir de 2019. Avant Splunk, M. Child a occupé plusieurs postes de CFO, notamment chez Groupon, qu'il a contribué à faire entrer en bourse en 2011, et celui de CFO d'Amazon International.

« Depuis sa fondation, Arm a vécu une incroyable aventure d'innovation et de leadership dans le secteur des semi-conducteurs », a déclaré M. Child. « Arm est un véritable leader mondial et je suis très heureux de rejoindre son équipe en tant que CFO en cette période passionnante pour l'entreprise ».

À propos de Karen Dykstra

Précédemment, Mme Dykstra a occupé le poste de directrice financière et administrative d'AOL, un portail Web et fournisseur de services en ligne. Avant AOL, Mme Dykstra était associée chez Plainfield Asset Management où elle a occupé les postes de COO et de CFO chez Plainfield Direct, la société de développement commercial de Plainfield. Avant cela, Mme Dykstra a passé plus de 25 ans chez Automatic Data Processing (ADP), un fournisseur de solutions de gestion du capital humain pour les employeurs, où elle occupait dernièrement le poste de CFO. Mme Dykstra est actuellement membre des conseils d'administration de VMware et de Gartner, et a également siégé aux conseils d'administration de Boston Properties, Crane et AOL.

À propos de Jeff Sine

M. Sine est le cofondateur et associé de The Raine Group, une banque d'affaires internationale spécialisée dans les technologies, les médias et les communications. Avant de fonder Raine, il a occupé les postes de vice-président et de responsable mondial des services bancaires d'investissement dans le domaine des technologies, des médias et des télécommunications à UBS Investment Bank, de directeur général chez Morgan Stanley et a été avocat au cabinet Sullivan & Cromwell à New York et à Londres. M. Sine siège actuellement au conseil d'administration de nombreuses sociétés et filiales du portefeuille de Raine. Il est également membre des conseils d'administration de National Public Radio (NPR) (vice-président), ITHAKA, Educational Testing Service (ETS) (président), American University et The Manhattan Theatre Club.

À propos de Jason Child

Jason Child a travaillé pendant 30 ans dans tous les aspects de la finance et de la stratégie au niveau mondial, de la comptabilité, des marchés de capitaux / de la trésorerie, de l'exécution des IPO et des relations investisseurs. Il possède une vaste expérience en scaling de technologies disruptives au sein de logiciels d'entreprise / SaaS, du e-commerce, du commerce local, du matériel grand public / IOT et de l'immobilier résidentiel en ligne. Il a récemment occupé les fonctions de vice-président principal et de CFO chez Splunk, une entreprise technologique spécialisée dans la gestion des applications, la sécurité et la conformité, ainsi que l'analyse commerciale et le Web. Avant d'occuper ses postes de direction, Jason a passé plus de 11 ans à la tête de diverses équipes financières mondiales chez Amazon, et a été CFO d'Amazon International. Jason est membre du conseil d'administration de Coupang, Inc., une société de e-commerce, depuis avril 2022. Il est titulaire d'une licence de la Foster School of Business de l'université de Washington, où il siège actuellement au conseil consultatif mondial.

À propos d'Arm

La technologie d'Arm définit l'avenir de l'informatique. Nos conceptions de processeurs à faible consommation d'énergie et nos plateformes logicielles ont permis l'intégration d'une informatique avancée dans plus de 230 milliards de puces et nos technologies font fonctionner en toute sécurité des produits allant du capteur au smartphone et au superordinateur. Grâce à plus de 1 000 partenaires technologiques, nous permettons à l'intelligence artificielle de fonctionner partout et, dans le domaine de la cybersécurité, nous fournissons les bases de la confiance dans le monde numérique, de la puce au cloud. L'avenir repose sur Arm.

