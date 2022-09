Un nouveau CEO pour Bonitasoft





Bonitasoft, leader de l'automatisation de processus numériques open source, annonce aujourd'hui que Charles Souillard, cofondateur et COO de la société, accède au poste de CEO, succédant à Miguel Valdés Faura.

En 2009, Charles Souillard, Miguel Valdés Faura et Rodrigue Le Gall ont fondé Bonitasoft, un projet ambitieux visant à démocratiser le marché mondial du BPM grâce à une technologie et un modèle économique open source innovants. Incubée au sein de Bull R&D (désormais intégré à Atos), l'équipe fondatrice a développé ensemble de nouvelles versions de Bonita et a fait grandir l'écosystème d'utilisateurs et de contributeurs à travers le monde, puis porté le projet vers le succès commercial.

Bonitasoft est aujourd'hui une société rentable et en pleine croissance ayant récemment séduit un nouvel investisseur : Fortino Capital. L'investisseur B2B soutient le plan de Bonitasoft visant à accélérer les ventes de la nouvelle offre Bonita Cloud, à se développer sur les marchés des deux côtés de l'Atlantique et à étendre la plateforme grâce à une série d'innovations produit.

Arnaud de Vos, Directeur des investissements chez Fortino Capital Partners, déclare : « Nous avons beaucoup travaillé avec Charles et savons que, sous sa direction, Bonitasoft toute son équipe de direction continueront à proposer au marché des innovations majeures, tout en assurant une croissance durable et cohérente. »

« Charles assurera également la continuité des valeurs de l'entreprise, tout en se portant garant de notre engagement en faveur de l'open source et de notre culture orientée client », témoigne Miguel Valdés Faura. « Nous avons travaillé ensemble pendant plus de 18 ans et construit une entreprise durable, avec une équipe de professionnels très talentueux et hautement qualifiés qui, au quotidien, font la différence. Charles a ma confiance et mon soutien sans faille dans ce nouveau rôle. »

« Bien que passer le relais en tant que CEO de l'entreprise en étant l'un des fondateurs soit une décision importante, je suis convaincu que c'est le bon moment pour l'entreprise et pour l'écosystème Bonitasoft, » poursuit Faura. « Ayant travaillé avec Charles pendant toutes ces années, je n'ai aucun doute sur le fait que Bonitasoft continuera à dominer le marché de l'automatisation des processus métier sous sa direction et je me réjouis de le soutenir tout en restant actionnaire de l'entreprise. »

Charles Souillard ajoute : « Miguel laisse un héritage remarquable. Le poursuivre et assumer le rôle de CEO après avoir co-fondé l'entreprise il y a 13 ans est un grand honneur pour moi. Nous allons continuer à construire une vision forte permettant de renforcer considérablement l'expérience des employés et des clients, en concevant la plateforme BPM la plus puissante et la plus extensible du marché. Je suis très impatient de travailler avec nos clients et de diriger Bonitasoft dans cette nouvelle phase. »

À propos de Bonitasoft

Au travers de Bonita, plateforme d'automatisation et d'optimisation des processus métiers open-source extensible, Bonitasoft répond aux besoins de digitalisation des opérations et de modernisation des systèmes d'information. La plateforme Bonita permet d'accélérer les phases de développement et de mise en production grâce à une séparation claire entre les capacités de paramétrage et de développement. L'utilisation de la notation graphique BPMN, ainsi que les capacités d'extensibilité et de réutilisation de composants, permettent une parfaite collaboration entre les différents profils au sein de la DSI mais aussi avec les équipes métiers.

Plus d'informations sur Bonitasoft.

À propos de Fortino Capital

Fortino Capital est une société d'investissement spécialisée dans les logiciels B2B et les TIC. Notre mission est d'accompagner des équipes dirigeantes ambitieuses dans la réalisation de leurs plans de croissance. Nous investissons dans de jeunes entreprises (capital-risque) et des entreprises établies (capital de croissance) où la croissance fait partie intégrante de la stratégie. Fortino a des bureaux en Belgique et aux Pays-Bas et investit dans le nord-ouest de l'Europe. Les investissements antérieurs de Fortino incluent, entre autres, Odin Group, TeamLeader, Efficy CRM, SigmaConso, Hospitality Cloud Solutions, Cenosco, MobileXpense, iObeya, etc. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.fortinocapital.com

