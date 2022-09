Hytera lance HR65X, le répéteur compact de radio mobile numérique de nouvelle génération





Hytera Communications (SZSE : 002583), l'un des fournisseurs pionniers de technologies et de solutions de communications professionnelles au monde, a récemment ajouté un autre membre à son portefeuille de radio mobile numérique (DMR) par le lancement du répéteur compact HR65X. A l'issue du lancement de la nouvelle génération de radio mobile numérique d'Hytera, la série H, en 2021, le HR65X, en tant que deuxième répéteur d'Hytera, a été conçu pour offrir un moyen agile d'établir, d'étendre ou d'améliorer la couverture d'un système radio bidirectionnel.

Compact et léger, le HR65X peut être fixé au mur de manière flexible ou transporté dans un sac à dos avec des accessoires adaptés. Avec une exigence minimale qui requiert des conditions d'installation sur site, HR65X permet la connexion de communication partout où elle est nécessaire; le répéteur est disponible en deux versions: version haute puissance de 25 W avec ventilateur intégré et version basse puissance de 10 W sans ventilateur.

Du système conventionnel de radio mobile numérique à site unique pour les immeubles de faible hauteur au système de protocole d'Internet à multiples sites pour les immeubles de grande hauteur, le HR65X fournit des signaux puissants et stables à chaque coin du site. Il ne pèse qu'environ 2 kg et se transporte facilement sur le dos. Lorsqu'il est en vol via un drone professionnel, le HR65X devient une solution de couverture d'urgence. Il peut s'interconnecter avec d'autres modèles de répéteurs de Hytera et former un réseau adapté qui répond à différentes exigences.

Conçu pour fonctionner avec un courant alternatif ou une batterie en option, le HR65X continue de fonctionner en cas de panne de courant. Lorsqu'elle se connecte à l'alimentation du courant alternatif, la batterie fonctionne comme un système d'alimentation de secours. En cas de panne, la batterie de 12,5 Ah est prête à supporter jusqu'à 9 heures de fonctionnement à 10 W et jusqu'à 4 heures de fonctionnement à 25 W. Cette solution d'alimentation de secours réduit l'investissement en capital et la main-d'oeuvre de maintenance pour l'ajout d'équipements d'alimentation UPS.

Le HR65X fonctionne en mode analogique, en mode de radio mobile numérique (DMR) ou en mode dynamique mixte numérique/analogique, ce qui peut garantir que les radios analogiques existantes continuent d'être connectées au nouveau réseau de radio mobile numérique et ainsi protéger au maximum les investissements antérieurs des clients. Grâce au système de gestion de réseau étendu, les utilisateurs peuvent mettre à jour à distance la configuration du HR65X en quelques minutes et surveiller l'état de fonctionnement et les alarmes en temps réel, ce qui réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires à la maintenance des répéteurs sur différents sites.

Pour plus d'informations sur le répéteur compact de radio mobile numérique (DMR) HR65X, veuillez consulter le lien suivant: https://www.hytera.com/en-products/digital-radio/dmr-system/hr65x/

À propos de Hytera

La société Hytera Communications limitée (SZSE : 002583) est l'un des fournisseurs pionniers de technologies et de solutions de communications professionnelles au monde. Avec des capacités vocales, de vidéo et de données, nous fournissons une connectivité plus rapide, plus sécurisée et plus polyvalente pour les entreprises et les utilisateurs à mission critique. Nous rendons le monde plus efficace et plus sûr en permettant à nos clients d'en faire plus dans les opérations quotidiennes et les interventions d'urgence. En savoir plus sur https://www.hytera.com/en/home.html.

