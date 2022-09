LeddarTech dans le classement 2022 des meilleures entreprises canadiennes en croissance du Globe and Mail





QUÉBEC, 27 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, chef de file de calibre mondial en technologie de détection précise, robuste et polyvalente pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est heureuse d'annoncer sa reconnaissance par le Globe and Mail et son magazine Report on Business au palmarès des meilleures entreprises en croissance au Canada, dans lequel LeddarTech s'est classée 280e sur 430 entreprises admissibles.



La liste « Canada's Top Growing Companies » classe les entreprises canadiennes en fonction de la croissance de leurs revenus sur trois ans. LeddarTech, qui a récemment reçu deux prix pour sa solution logicielle de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVisiontm, continue ainsi d'être reconnue pour sa technologie et ses pratiques commerciales à la pointe du marché.

Le palmarès des meilleures entreprises canadiennes en croissance est un classement éditorial publié annuellement depuis 2019 dans le magazine Report on Business qui vise à reconnaître les réussites entrepreneuriales les plus marquantes en identifiant et en soulignant les réalisations d'entreprises innovatrices au Canada. Pour être admissibles à ce programme volontaire, les entreprises ont dû se soumettre à un processus de candidature approfondi et répondre à des exigences définies. Au total, 430 entreprises ont été retenues cette année.

« LeddarTech est très honorée d'être nommée dans le magazine Report on Business du Globe and Mail comme faisant partie des meilleures entreprises en croissance au Canada », a déclaré Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech. « LeddarTech a débuté au Canada en 2007 avec un engagement à développer une technologie qui améliore la qualité de vie, augmente la sécurité publique et encourage une meilleure viabilité environnementale à l'échelle mondiale. En 2022 nous fêtons nos quinze ans d'existence, et nos engagements n'ont pas changé », a poursuivi M. Boulanger. « Au nom de l'équipe de direction, du conseil d'administration et de nos employés, j'exprime notre gratitude collective pour cette reconnaissance. Nous restons motivés à poursuivre notre mission d'offrir la solution logicielle la plus déployée en matière de fusion de données de capteurs et de perception permettant l'avènement d'applications ADAS et AD ».

« Le classement des meilleures entreprises canadiennes en croissance reconnaît l'exceptionnel niveau d'ambition et d'innovation des entrepreneurs au pays », fait remarquer Dawn Calleja, rédactrice en chef du magazine Report on Business. « La prochaine génération d'entreprises canadiennes peut s'inspirer de ce classement ».

« Dans un monde incertain, les réussites des entreprises figurant dans la liste des meilleures entreprises en croissance du magazine Report on Business de cette année sont une lueur d'optimisme », indique Phillip Crawley, éditeur et président-directeur général du Globe and Mail. « Le Globe and Mail les félicite pour leurs réalisations ».

À propos du Globe and Mail

Le Globe and Mail est le principal média d'informations au Canada. Il oriente le débat national et provoque des changements politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant depuis 1844. Souvent récompensé pour sa couverture des affaires, de la politique et des enjeux nationaux, le journal Globe and Mail rejoint 5,9 millions de lecteurs chaque semaine dans son édition imprimée ou numérique, et 2,3 millions pour ce qui est de son magazine Report on Business. Le Globe and Mail évolue au rythme du monde, comme en témoignent ses investissements innovants dans la science des données. Le Globe and Mail est détenu par Woodbridge, la branche d'investissement de la famille Thomson.

À propos de LeddarTech

Fondée en 2007, LeddarTech propose des solutions de détection environnementale exhaustives et intégrées qui permettent à ses clients de résoudre des problèmes critiques en matière de détection, de fusion de données et de perception tout au long de la chaîne de valeur. LeddarTech offre des solutions de perception optimisées et évolutives appuyant les niveaux d'autonomie 2 (aide à la conduite) jusqu'à 5 (autonomie complète) avec LeddarVisiontm, une plateforme de fusion de données brutes de capteurs et de perception qui génère un modèle environnemental 3D détaillé à partir d'une variété de configurations et de types de capteurs. LeddarTech soutient également les fabricants de LiDARs et les fournisseurs automobiles de rang 1 et 2 en proposant des blocs technologiques clés comme l'orientation numérique du faisceau LeddarSteertm ou le LeddarEnginetm, une combinaison SoC et logicielle LiDAR évolutive hautement intégrée qui permet le développement accéléré de solutions LiDAR de qualité automobile à haut rapport coût-efficacité. Détentrice de plus de 140 brevets accordés ou déposés, la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d'aide à la conduite et de conduite autonome.

