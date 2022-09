LES MUSÉES ÉCRIVENT L'HISTOIRE : PROMOUVOIR L'APPEL À L'ACTION NO 67 DE LA COMMISSION DE VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION





OTTAWA, ON, le 27 sept. 2022 /CNW/ - L'Association des musées canadiens (AMC) a publié aujourd'hui un rapport révolutionnaire dans lequel elle en appelle à soutenir les organisations, les initiatives et l'autodétermination dirigées par les Autochtones à tous les niveaux d'opérations des musées et dans tous les postes au sein des musées du pays.

Le rapport, intitulé Portés à l'action?: Appliquer la DNUDPA dans les musées canadiens vise à faire progresser l'appel à l'action no 67 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, qui demande au gouvernement fédéral de fournir des fonds à l'AMC pour entreprendre, en collaboration avec les peuples autochtones, un examen national des politiques et des pratiques exemplaires des musées, et ce, dans le but de déterminer le degré de conformité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et de formuler des recommandations connexes.

Le rapport, qui représente l'aboutissement d'un travail quinquennal, a été éclairé par les conseils et l'orientation du Conseil de la réconciliation de l'AMC, un organisme cohésif et influent d'experts en culture et en pratiques muséales autochtones.

Le rapport formule 10 recommandations et fournit un ensemble d'outils d'apprentissage pour l'inclusion et la représentation des communautés autochtones dans les musées et les centres culturels.

Parmi les recommandations, notons les appels à un soutien financier accru offert aux centres culturels autochtones et aux organisations patrimoniales nationales dirigées par des autochtones, en particulier pour soutenir les rapatriements, et visant la révision de la Politique nationale des musées et du Programme d'aide aux musées pour appuyer la DNUDPA dans ses structures et sa mise en oeuvre, ainsi qu'à l'élaboration d'une stratégie nationale de perfectionnement professionnel lié à la DNUDPA à l'intention des professionnels des musées afin d'aider ces derniers à mettre en oeuvre la DNUDPA à chacun des niveaux de leurs activités.

« Notre domaine est marqué par un héritage profond issu de la colonisation et il y a beaucoup à faire pour réparer les relations. Ce rapport est un outil important pour appuyer ce travail », a déclaré Heather George, présidente de l'AMC. « Le rapport montre à quel point l'autodétermination des peuples autochtones dans les espaces muséaux est importante. Notre compréhension de l'histoire est plus riche lorsque les peuples autochtones ont autorité sur leurs représentations. Nous sommes reconnaissants au Conseil de la réconciliation de l'AMC de son appui et du partage continu de ses connaissances, ainsi que du travail en cours effectué par les populations autochtones dans ce domaine ».

L'AMC représente plus de 2 700 musées, allant de petits musées dirigés par des bénévoles à nos institutions nationales à l'échelle du Canada. À ce jour, elle compte environ 600 membres institutionnels. Le rapport indique que les musées doivent s'efforcer de transférer le pouvoir aux nations autochtones « par le biais d'une décolonisation significative de leurs politiques, processus, méthodes de classification et approches en lien avec les biens culturels ».

Il demande également aux musées d'adopter « une gouvernance autochtone significative dotée d'un pouvoir décisionnel, et non pas simplement des organismes consultatifs ». Il insiste sur la priorité à accorder aux initiatives et au leadership autochtones à chacune des étapes du processus.

Dans son rapport, l'AMC expose également 30 nouvelles normes à l'intention des musées pour la mobilisation des Autochtones et l'établissement de partenariats avec ceux-ci.

Les normes, qui ne sont pas exhaustives, constituent un fondement solide à la façon dont les musées canadiens appuient la décolonisation et les initiatives dirigées par les Autochtones.

L'Association des musées canadiens se réjouit à l'avance de voir ce travail être sérieusement pris en compte dans les discussions à venir avec le ministère du Patrimoine canadien au sujet d'une nouvelle Politique nationale des musées pour le secteur. L'AMC demande également que les organisations et les centres culturels dirigés par des Autochtones prodiguent des conseils sur le processus.

L'Association des musées canadiens (AMC) est le porte-parole de la très dynamique communauté muséale canadienne. Elle représente autant les plus petites organisations, composées de bénévoles, que les grandes institutions nationales fort prisées, pour le bénéfice de millions de Canadiens dont la vie est enrichie grâce aux musées.

Nous plaidons pour une aide et des politiques publiques, nous favorisons le perfectionnement des professionnels du secteur, nous tissons et encourageons des liens permettant d'appuyer et de renforcer les musées.

Le Conseil de la réconciliation est également disponible pour des entrevues. Créé en 2018, le Conseil est composé de dirigeants du patrimoine autochtone dans l'ensemble du pays et a agi à titre d'organisme consultatif auprès de l'AMC tout au long de ce projet.

