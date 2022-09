SAYONA ET L. FOURNIER & FILS SIGNENT UN CONTRAT HISTORIQUE POUR LES OPÉRATIONS MINIÈRES





L'entente de 200 millions $ pour le site de Lithium Amérique du Nord est l'une des plus importantes jamais conclues dans le secteur minier



LA MOTTE, QC, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Sayona et L. Fournier & Fils, de Val-d'Or, ont conclu un contrat de quatre ans et 200 millions $ pour les opérations minières au Complexe Lithium Amérique du Nord, à La Corne. Cette entente est l'une des plus importantes de l'histoire du secteur minier au Québec et assurera des retombées économiques significatives en Abitibi-Témiscamingue. Elle devient par le fait même le symbole de l'enracinement de Sayona dans la région.

« Nous sommes très heureux d'avoir trouvé un partenaire du calibre de Fournier pour nos opérations minières sur le site de Lithium Amérique du Nord, à La Corne. Non seulement, il allait de soi de favoriser une entreprise locale, mais nous en avions fait un engagement. Ce partenariat avec Fournier est en quelque sorte la matérialisation de notre promesse de faire rejaillir le succès de nos projets sur la communauté », s'est réjoui Guy Laliberté, chef de la direction de Sayona au Québec.

Fournier prend dès maintenant en charge et supervisera tous les travaux de décapage et forage, dynamitage, chargement et transport de minerai et stérile, entretien des routes minières, et tous les autres services connexes aux opérations. Les travaux de forage et dynamitage seront exécutés par une autre entreprise locale, Dynamitage Castonguay.

« C'est avec grande fierté que Fournier se positionne comme partenaire de choix pour les grands projets miniers de l'Est du Canada. La vision, la stratégie et l'offre de service de notre entreprise se consolide à nouveau à travers ce défi d'envergure. Nous remercions Sayona pour la confiance témoignée envers notre équipe et plus particulièrement pour nous permettre d'occuper une place de premier plan dans la filière batterie au Québec. C'est un partenariat qui bénéficiera à toute une industrie ! », exprimé par Jérémi Fournier, Président et chef de la direction de L. Fournier & Fils.

Les opérations débuteront en octobre et les travaux se feront en continu, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et 365 jours par année. Environ 120 travailleurs, provenant majoritairement de la région et des Premières Nations de Pikogan et de Lac Simon, seront affectés aux opérations. L'implication des Premières Nations permettra de développer une expertise collective dans les projets miniers et de former des travailleurs hautement qualifiés.

La flotte d'équipement mobilisée sur le site comprendra, entre autres, plus de 10 camions de 100 tonnes de capacité et 2 excavatrices d'un poids de 125 tonnes.

« Cette entente et le début des opérations minières en octobre nous mènent en droite ligne vers l'atteinte de notre objectif de redémarrer les opérations du concentrateur du Complexe Lithium Amérique du Nord au premier trimestre 2023. Sayona est très fière de pouvoir affirmer que le lithium d'ici, le lithium du Québec, se retrouvera sur les marches au cours de la prochaine année », a conclu M. Laliberté.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise travaille au développement de divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60% du projet Moblan et 100% du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur supérieure à 2 milliards de dollars canadien, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursière du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited sont au Québec.

À propos de L. Fournier & Fils

En affaire depuis plus de 85 ans, L. Fournier & Fils se positionne comme l'entrepreneur de choix pour les projets miniers de l'est du Canada. S'appuyant sur une équipe de plus de 1200 employés, avec une flotte de plus de 850 équipements, la capacité de Fournier permet de répondre à tous les besoins de l'industrie minière. Avec son offre de service allant de la construction jusqu'à la fermeture de mines, en passant par son exploitation, Fournier offre des solutions clé en main à ses clients afin de prendre en charge les défis et les risques associés aux projets.

