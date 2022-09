Avis aux médias - La ministre Ng visitera les installations de Tenaris Algoma Tubes





OTTAWA, ON, le 26 sept. 2022 /CNW/ - La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, se rendra à Sault Ste. Marie pour visiter les installations de Tenaris Algoma Tubes et participer à un événement visant à souligner les investissements récemment effectués par l'entreprise dans ses activités canadiennes.

Date : Le mardi 27 septembre 2022

Heure : Midi (heure de l'Est)

Lieu : Tenaris Algoma Tubes

547 Wallace Terrace

Sault Ste. Marie (Ontario)

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement en personne doivent confirmer leur présence auprès de Shanti Cosentino et arriver au moins 15 minutes avant l'heure prévue de l'événement.

