Boomi annonce la nomination de Mark Fields au sein de son conseil d'administration





Boomitm, le leader de la connectivité et de l'automatisation intelligentes, annonce aujourd'hui la nomination de l'ancien PDG de Ford Motor Company, Mark Fields, comme membre indépendant et non exécutif de son conseil d'administration.

"Au moment où Boomi maintient sa croissance rapide, nous sommes ravis d'attirer des personnalités recherchées pour rejoindre notre mission visant à améliorer le monde en connectant les personnes aux objets", a déclaré David Meredith, PDG de Boomi. "Le parcours exceptionnel de Mark en tant que dirigeant, conseiller et visionnaire - conjugué à notre technologie et à notre innovation primées - permettra à Boomi de se positionner de manière à offrir des résultats supérieurs à encore plus de clients."

Mark Fields

Ancien PDG de Ford Motor Company, Mark Fields met à profit ses trente années d'expérience dans la conduite d'initiatives innovantes et de transformation de l'entreprise, acquises au sein d'entreprises publiques pesant plusieurs milliards de dollars et d'organisations technologiques financées par des capitaux privés. Il a récemment occupé le poste de PDG ad interim de Hertz et siège actuellement aux conseils d'administration de Hertz, Qualcomm, Tanium et Planview. Conseiller principal de TPG Capital, M. Fields est diplômé en économie de l'université Rutgers et titulaire d'un MBA de la Harvard Graduate School of Business.

"Entre les problèmes récurrents de la chaîne d'approvisionnement et l'augmentation explosive des applications et des données commerciales, nous observons une demande croissante d'intégration et d'automatisation intelligente", a déclaré M. Fields. "Boomi dispose d'une capacité unique et inégalée de résolution des défis commerciaux les plus complexes de notre époque, et je suis impatient de rejoindre cette équipe dans son parcours de croissance."

L'arrivée de M. Fields fait suite à la nomination de Larry Quinlan, ancien CIO de Deloitte, au conseil d'administration de Boomi. Larry Quinlan compte plus de 60 ans d'expérience combinée en matière de stratégie et d'opérations technologiques dans des entreprises du Fortune 500 et des organisations technologiques à croissance rapide. Tous deux ont fait leurs preuves en tant que conseillers et guideront Boomi dans sa prochaine phase, lancée récemment en tant qu'entreprise indépendante financée par des sociétés de capital-investissement de premier plan, Francisco Partners et TPG, par une transaction de 4 milliards de dollars.

Boomi figure parmi les entreprises privées américaines à la croissance la plus rapide de la liste Inc. 5000 2022, et a récemment établi un nouveau record pour la plus grande base de clients parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration. Boomi a également recruté des dirigeants de premier plan et poursuit l'expansion de son empreinte mondiale.

Régulièrement récompensée pour l'excellence de ses produits et de sa culture d'entreprise, Boomi a notamment été classée parmi les meilleurs employeurs du Inc. Magazine's, a décroché deux prix Comparably pour les meilleurs PDG pour la diversité et celui de la meilleure entreprise pour le développement professionnel, ainsi que deux prix Stevie® internationaux pour l'entreprise de l'année et l'innovation produit, notamment.

Boomi est un Leader du Gartner® Magic Quadranttm pour les plateformes d'intégration d'entreprise en tant que service (EiPaaS) pendant huit années consécutives.

Leader dans sa catégorie, Boomi est une entreprise mondiale de logiciels en tant que service (SaaS), qui revendique une communauté croissante d'utilisateurs de plus de 100 000 membres et un des plus grands réseaux d'intégrateurs de systèmes (GSI) mondiaux dans le domaine des plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS). La société se targue d'un réseau mondial de quelque 800 partenaires, dont Accenture, Deloitte, SAP et Snowflake, et collabore avec les plus grands fournisseurs de services cloud hyperscaler, comme Amazon Web Services, Google et Microsoft. La demande des entreprises en matière de connectivité numérique, d'intégration et de solutions d'automatisation intelligentes continuant de croître, Boomi poursuit son expansion rapide.

Ressources complémentaires

Avis de non-responsabilité de Gartner :

"Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service", Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29 septembre 2021

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne recommande pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner seulement les fournisseurs les mieux notés ou autrement désignés. Les publications de recherche de Gartner reflètent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations factuelles. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, en relation avec cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. GARTNER et Magic Quadrant sont des marques déposées et de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international, et sont mentionnées ici avec autorisation. Tous droits réservés. Note: Boomi était désigné en tant que Dell Boomi de 2014 à 2019.

À propos de Boomi

Boomi ambitionne de rendre le monde meilleur en connectant toutes les personnes à tous les objets. Pionnier des plateformes d'intégration en tant que service (iPaaS) basé sur le cloud, et aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels en tant que service (SaaS), Boomi dispose de la plus grande base de clients parmi les fournisseurs de plateformes d'intégration et d'un réseau mondial d'environ 800 partenaires ? dont Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft. Les organisations mondiales se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour découvrir, gérer et orchestrer les données, tout en connectant les applications, les processus et les personnes en vue de résultats meilleurs et plus rapides. Pour plus d'informations, veuillez visiter http://www.boomi.com.

© 2022 Boomi, LP. Boomi, le logo 'B', Boomiverse, et AtomSphere sont des marques déposées de Boomi, LP ou de ses filiales ou affiliés. Tous droits réservés. Les autres noms ou marques sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 18:35 et diffusé par :