Le programme sur les données inclusif de l'Université de Californie à Berkeley inspire les apprenants de 30 pays avec la puissance des données et de l'analyse en utilisant la plateforme d'intelligence décisionnelle de Pyramid





Un partenariat public/privé de 4 ans entre Gauthier Vasseur, directeur de programme au Fisher Center for Business Analytics de l'Université de Californie à Berkeley, et Pyramid Analytics (Pyramid), un pionnier des plateformes d'intelligence décisionnelle, a célébré aujourd'hui le franchissement du cap des 2 000 apprenants formés dans 30 pays. Le programme Alliance for Inclusive AI (AIAI) du Fisher Center propose des ateliers sur les données et les analyses dans le but d'améliorer l'inclusivité et l'accessibilité des analyses. Le programme Step Into Data utilise une combinaison d'apprentissage présentiel et à distance pour atteindre des personnes qui sont sous-représentées dans les domaines de l'IA, de l'apprentissage automatique et de l'analyse de données. Le programme sera prochainement étendu aux Pays-Bas, à la France, à la Géorgie, à l'Inde et à de nouveaux sites à travers les États-Unis.

Points clés :

Pyramid Analytics soutient les ateliers Step Into Data de 15 heures de Gauthier Vasseur, directeur de programme, via l'initiative Alliance for Inclusive Artificial Intelligence (AIAI) du Fisher Center et Data Wise Academy.

La plateforme d'intelligence décisionnelle de Pyramid est au coeur du curriculum.

Pyramid Analytics fournit des licences gratuites aux participants au programme.

AIAI offre des perspectives aux femmes, aux minorités et à d'autres personnes dans des communautés mal desservies en donnant accès à des formations et un enseignement en littératie des données.

M. Vasseur a une vaste expérience en matière de données, il a travaillé durant une dizaine d'années dans la Silicon Valley pour des entreprises de technologies comme Brio, Google, Hyperion, Oracle et diverses startups dans ce domaine.

Pendant plus d'une décennie, M. Vasseur a travaillé avec des équipes commerciales et des étudiants dans le monde entier pour les aider à maîtriser les données et l'analyse. Il est une voix écoutée à l'Université de Californie à Berkeley pour l'analyse de données, tissant des liens avec des universités, des associations professionnelles et des entreprises du classement Fortune 500. Dans le cadre de l'AIAI, M. Vasseur est un défenseur des efforts pour créer un espace plus inclusif pour l'analyse commerciale, contribuant à relier les avantages de la technologie avec des communautés mal desservies dans le monde entier.

L'atelier Step Into Data offre une expérience pratique avec la plateforme d'intelligence décisionnelle de Pyramid. Les programmes AIAI intègrent souvent des apprenants qui ont atteint un plateau dans les connaissances sur Excel ou les outils d'intelligence économique de base et souhaitent en apprendre davantage. Ils sont guidés dans le processus rapide de préparation et d'analyse des données sur la plateforme en libre-service administrée par Pyramid. Les apprenants participant à ces ateliers peuvent rencontrer des problèmes à l'école ou au travail et élaborent des stratégies de solutions en utilisant Pyramid. Même lorsque les programmes sont terminés, les participants peuvent continuer à apprendre et à affiner leurs compétences dans la science des données ? en y accédant via le serveur Pyramid dédié à l'Université de Californie à Berkeley.

Les étudiants bénéficient de nombreux avantages des ateliers de l'Université de Californie à Berkeley-Pyramid, ils développent notamment de précieuses compétences analytiques qui offrent souvent des possibilités d'avancement professionnel. Les retours des apprenants qui ont participé au programme sont systématiquement positifs, et ils sont nombreux à déclarer disposer dorénavant des compétences nécessaires pour utiliser l'intelligence décisionnelle pour résoudre des problèmes et amener un changement positif. La diversité dans les données et l'analyse enrichit tous les aspects de la chaîne de valeur des données, apportant différentes perspectives pour la résolution de problèmes et la prise de décision dans toute l'entreprise.

L'intelligence décisionnelle est la prochaine innovation dans l'analyse des mégadonnées

L'intelligence artificielle (IA) est une technologie d'analyse de plus en plus importante. Mais, à ce jour, l'IA est réservée aux professionnels hautement qualifiés et, jusqu'à présent, il n'existait pas de moyen facile pour intégrer les composants IA essentiels de la préparation des données, de l'analyse commerciale et de la science des données. Les solutions de Pyramid répondent à ce besoin : ses solutions d'intelligence décisionnelle vont au-delà des outils traditionnels d'intelligence économique comme Microsoft Power BI, Qlik et Tableau. La plateforme de Pyramid réduit le niveau de compétences requis en automatisant le travail très technique nécessaire à la préparation et à l'analyse des données ainsi qu'à la création et au partage de rapports et de tableaux de bord.

En particulier, la plateforme d'intelligence décisionnelle de Pyramid fournit des informations reposant sur des données afin que tout un chacun puisse prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes. La plateforme de Pyramid permet d'accéder instantanément à n'importe quelles données, offre un libre-service gouverné automatisé à n'importe qui et satisfait n'importe quel besoin d'analyse, du plus simple au plus sophistiqué. En combinant de façon unique la préparation des données, l'analyse commerciale et la science des données avec des conseils basés sur l'IA dans un environnement unique, la plateforme de Pyramid réduit le coût et la complexité tout en accélérant la croissance et l'innovation. Cela permet une approche stratégique, à l'échelle de l'organisation, de l'intelligence économique et de l'analyse commerciale.

Citations

Omri Kohl, président-directeur général et cofondateur de Pyramid Analytics, a déclaré : « Les avantages de la technologie devraient être accessibles à tous. L'intelligence économique et l'analyse commerciale sont un domaine révolutionnaire et essentiel dans l'économie actuelle, qui ne devrait pas nécessiter une formation dans la science des données pour en tirer le meilleur parti. Chez Pyramid, nous ouvrons la porte pour qu'un maximum de personnes puissent prendre des décisions plus rapides et plus intelligentes avec les données. C'est un honneur de nous associer avec Gauthier Vasseur, directeur de programme, dans cette entreprise. Il est un élément moteur au service du bien dans notre secteur, aidant les individus et les entreprises à rendre le monde meilleur grâce aux données. »

Gauthier Vasseur, directeur exécutif du Fisher Center for Business Analytics à la Haas School of Business de l'Université de Californie à Berkeley et coprésident de l'AIAI, a affirmé : « Les données ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est ce que vous en faites. Utilisées de la bonne façon, elles ont la capacité de changer le monde, contribuant à repenser de nouvelles solutions pour les problèmes les plus importants auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. La technologie est là. Le problème est bien plus profond : une économie dans laquelle les personnes de tous âges et milieux n'ont pas la possibilité d'utiliser les données en raison d'un manque de compétences.

« Cela me passionne d'utiliser ma plateforme pour faire découvrir et partager l'analyse de données, permettant aux individus de prendre plus rapidement des décisions plus éclairées avec les données. Au coeur de ce travail se trouve la création d'un domaine de l'analyse commerciale plus diversifié et équitable. DEI n'est pas seulement quelque chose que nous devrions éventuellement faire, c'est un impératif. La chaîne de l'analyse de données est encore trop dominée par les mêmes groupes sociaux, avec les mêmes perspectives limitées lorsque l'on lit un algorithme ou une analyse. La diversité de pensée apporte avec elle de nouvelles idées, compétences et approches, conduisant à de nouveaux moyens innovants pour faire les choses dans toute l'entreprise.

« C'est un plaisir de travailler avec Pyramid Analytics sur cette initiative. C'est une entreprise qui s'attache vraiment à améliorer l'accès et les opportunités dans l'analyse de données, investissant dans ces classes pour les étudiants du monde entier. Je suis constamment en admiration devant les capacités de la plateforme de Pyramid. Elle change vraiment la donne pour notre industrie, procurant une plateforme intuitive et attrayante pour mettre la puissance de l'analyse dans les mains de tous. Je me réjouis à l'idée de nombreuses autres années de partenariat ensemble. »

