Les Femmes Michif Otipemisiwak célèbrent la Semaine de l'égalité des sexes





OTTAWA, ON, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Les Femmes Michif Otipemisiwak/Women of the Métis Nation sont fières de célébrer la Semaine de l'égalité des sexes et tiennent à souligner tout spécialement les rôles et les contributions des femmes métisses et des personnes de diverses identités de genre partout au Canada.

« Cette semaine, comme c'est le cas tout au long de l'année, nous continuons de promouvoir des politiques et programmes plus efficaces qui reconnaissent et servent les femmes et personnes de diverses identités de genre de la nation métisse, a déclaré Melanie Omeniho, présidente des Femmes Michif Otipemisiwak. Les femmes métisses ont toujours joué un rôle important dans nos collectivités, en tant que dirigeantes, enseignantes, guérisseuses et mères. Dans la cadre de tous nos efforts, du logement à l'emploi en passant par l'environnement, nous adoptons une approche intersectionnelle en fonction du sexe qui tient compte des nombreuses attentes et expériences des femmes et personnes de diverses identités de genre de la nation métisse. »

Les Femmes Michif Otipemisiwak sont honorées de poursuivre le travail entrepris par nos matriarches métisses il y a plusieurs siècles et de continuer à défendre les intérêts de tout le monde, peu importe le genre. Cet automne, Les Femmes Michif Otipemisiwak ont également reçu l'approbation pour un projet pluriannuel du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Ce projet, appelé Métis Two Spirit Pride, vise à créer un comité national des personnes métisses 2ELGBTQQIA+ et à mettre au point un plan d'action métis national 2ELGBTQQIA+ appuyé par un rassemblement national des personnes métisses 2ELGBTQQIA+.

Les Femmes Michif Otipemisiwak est le porte-parole national et international des femmes de la nation métisse de l'ensemble de la mère patrie, qui couvre l'Ontario vers l'ouest jusqu'en Colombie-Britannique. L'objectif des Femmes Michif Otipemisiwak est de consulter les femmes et les personnes de diverses identités de genre, afin de promouvoir et de représenter leurs intérêts et leurs aspirations personnelles, spirituelles, sociales, culturelles, politiques et économiques.

SOURCE Les Femmes Michif Otipemisiwak

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 17:15 et diffusé par :