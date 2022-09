NOMINATIONS À LA HAUTE DIRECTION DE BRP ET CRÉATION DU NOUVEAU GROUPE LVHA





VALCOURT, Québec, le 26 sept. 2022 /CNW/ - BRP inc. (TSX: DOO) (NASDAQ: DOOO) annonce deux nominations au sein de son équipe de direction. En mai dernier, la Société avait affirmé être activement à la recherche d'une ou d'un leader chevronné pour diriger ses technologies de l'information. La Société annonce aujourd'hui la nomination de Stéphane Bilodeau à titre de chef de la direction des technologies de l'information. Il entrera en fonction le 11 octobre prochain.

M. Bilodeau dirigera les technologies de l'information et fera évoluer les systèmes afin d'appuyer la transformation et la vision de la Société. Il relèvera de José Boisjoli, président et chef de la direction. Il sera responsable des systèmes et technologies de l'information (IS&T), y compris la cybersécurité, les programmes et les données.

Au fil des ans, M. Bilodeau a occupé des postes de direction dans lesquels il était responsable de la gouvernance des technologies de l'information, et de la gestion des activités et des relations commerciales. Depuis 2017, il était chef de la direction des technologies de l'information pour la BDC.

BRP annonce également la création d'une nouvelle entité commerciale, qui portera le nom de Groupe LVHA (Low Voltage & Human Assisted), et qui se concentrera sur de nouvelles catégories de produits à basse tension et à assistance humaine. Ce groupe sera dirigé par Minh Thanh Tran, qui est nommé vice-président principal, Stratégie de la Société et Groupe LVHA. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Tran demeure responsable de la stratégie globale de BRP, ce qui inclut également les activités de fusions et d'acquisitions et le développement de l'entreprise.

En juin dernier, lors de sa Journée pour les investisseurs et les analystes, BRP avait confirmé être en exploration de nouveaux marchés potentiels évalués globalement à plus de 70 milliards de dollars. Avec les acquisitions de Pinion GmbH et de Great Wall Motor Austria GmbH, et l'acquisition prévue des activités de sports motorisés de Kongsberg Inc. basées à Shawinigan, BRP est en excellente position pour accéder à des catégories de produits inexploitées qui chevauchent les loisirs, la mobilité urbaine et les services, avec des produits à basse tension et à assistance humaine révolutionnaires.

