Suspension de la négociation par l'OCRCVM - CBDT

L'OCRCVM a suspendu la négociation des titres suivants : Émetteur : EMPOWER CLINICS INC Symbole CSE : CBDT Suite à l'avis de CSE daté du : 2022-09-26 Motif : Interdiction d'opérations sur valeurs Date et heure de l'arrêt (HE) : 2022-09-26 à 14...