HCLTech lance un nouveau positionnement de la marque Supercharging ProgressTM





HCL Technologies (HCLTech), une entreprise technologique mondiale de premier plan, a lancé aujourd'hui sa nouvelle identité de marque et son nouveau logo, soutenus par le positionnement distinct de Supercharging ProgressTM qui reflète son engagement envers ses clients, son personnel, les communautés et la planète.

La nouvelle marque et nouveau logo « HCLTech » de l'entreprise seront au coeur de sa stratégie de commercialisation et représenteront son portefeuille différencié de services et de produits qui renforcent la transformation numérique des entreprises de manière adaptée.

Alors que l'entreprise s'approche des 12 milliards de dollars de revenus, Roshni Nadar Malhotra, président de HCLTech a décrit cette annonce comme une évolution pour HCLTech qui adopte une identité de marque mondiale distincte tout en conservant la connectivité avec le groupe HCL. Pour HCLTech, avec « Supercharging Progress » il s'agit de l'accélération de la transformation numérique pour nos clients au quotidien, ainsi que de l'éthique de l'entreprise qui consiste à faire progresser les aspirations de nos employés, à contribuer à une planète durable et à élever le niveau de vie des communautés locales à travers notre implantation mondiale ».

C Vijayakumar, CEO et directeur général, HCLTech a déclaré : « Aujourd'hui, nous sommes fiers de partager notre déclaration d'intention à savoir rassembler le meilleur de la technologie et de nos collaborateurs pour booster les progrès. Notre objectif accélère notre parcours visant à devenir le partenaire numérique de choix des entreprises mondiales grâce à des services et des produits différenciés et à agir comme employeur de choix attirant les meilleurs talents. Il souligne également notre responsabilité qui consiste à poursuivre notre contribution à la croissance inclusive des communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités et à une planète durable pour les générations à venir ».

Expliquant la raison d'être du nouveau positionnement de la marque, C Vijayakumar a ajouté : « Supercharging Progress capte l'essence de ce que nous faisons aujourd'hui et de notre aspiration à vouloir faire davantage - de manière adaptée et au rythme nécessaire pour nos clients, pour notre personnel, nos communautés et la planète ».

L'entreprise a également lancé sa nouvelle proposition de valeur employeur (PVE) : « Find Your Spark ». Fondée sur les principes généraux des opportunités, du respect et des emplois fiables, la PVE d'HCLTech souligne son engagement à aider les employés existants et éventuels à maximiser leur potentiel et leurs ambitions de carrière. L'entreprise a également élargi ses partenariats mondiaux en matière de RSE et ses initiatives de bénévolat afin de renforcer ses efforts dans les domaines de l'éducation et de l'emploi, de la santé, du bien-être et des besoins fondamentaux, ainsi que de l'environnement.

« Cette journée marque une étape majeure dans le parcours passionnant de HCLTech, alors que nous nous fabriquons une identité de marque et un objectif distincts qui nous propulseront, à toute vitesse, dans ce prochain chapitre de notre parcours », a déclaré Jill Kouri, Chief Marketing Officer, HCLTech. « Grâce à notre riche héritage, une prestation de classe mondiale et une importance accrue du service client, nous incarnerons toujours un esprit de flexibilité et un engagement à être un véritable partenaire, au coeur de l'action pour accompagner nos clients à chaque étape ».

HCLTech a travaillé avec l'agence primée SomeOne afin de lui conférer son nouveau positionnement et sa nouvelle identité de marque. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.hcltech.com/supercharging-progress.

Veuillez cliquer sur les liens ci-dessous pour visionner les vidéos :

Vidéo de Roshni - https://youtu.be/-RDLHVq4SvI ; https://www.hcltech.com/about-us#roshni-video Vidéo de CVK - https://youtu.be/ojMYLsoZxBc ; https://www.hcltech.com/about-us#cvk-video

À propos de HCLTech

HCLTech est une entreprise technologique mondiale, qui compte plus de 211 000 employés répartis dans 52 pays et offre des capacités de pointe centrées sur le numérique, l'ingénierie et le cloud, grâce à un large portefeuille de services et de produits technologiques. Nous travaillons pour des clients de tous les grands secteurs verticaux, fournissant des solutions industrielles pour les services financiers, la fabrication, les sciences de la vie et les soins de santé, la technologie et les services, les télécommunications et les médias, la vente au détail et les produits de grande consommation, et les services publics. Les revenus consolidés pour une période de 12 mois se terminant au juin 2022 s'élevaient à 11,8 milliards de dollars. Pour savoir comment nous pouvons vous faire progresser, rendez-vous sur le site hcltech.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 14:35 et diffusé par :