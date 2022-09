Adams Street recrute James Charalambides et lance une stratégie européenne de crédit privé





Adams Street Partners, LLC, une société d'investissement en marchés privés dont les actifs sous gestion s'élèvent à 50 milliards de dollars, annonce le déploiement de sa plateforme de crédit privé en Europe avec la nomination de James Charalambides en tant qu'associé et responsable de l'équipe européenne de crédit privé. M. Charalambides aura pour mission de diriger et de gérer les activités de la société liées au crédit privé en Europe et de soutenir tous les aspects du processus décisionnel, dont la recherche, la structuration, l'examen et la négociation des opportunités d'affaires dans ce domaine. M. Charalambides sera supervisé par Bill Sacher, associé et responsable du crédit privé chez Adams Street.

Depuis le lancement de sa toute première plateforme de crédit privé en 2016, les actifs de crédit privé d'Adams Street ont dépassé les 7,6 milliards de dollars. L'entreprise propose une gamme complète de solutions de dette, principalement à des emprunteurs du marché intermédiaire adossés à des capitaux privés.

"La force du crédit privé d'Adams Street découle du vaste réseau de relations pérennes que la société entretient avec les commanditaires, et qui lui ouvre l'accès à un flux d'opérations de grande qualité et à des informations sur la diligence raisonnable", a déclaré Bill Sacher, associé et responsable du crédit privé. "L'Europe est un marché propice aux opérations de crédit privé soutenues par des commanditaires. James s'appuiera sur l'offre complète d'Adams Street en matière de crédit pour élargir nos capacités de recherche d'affaires différenciées et exclusives."

Adams Street a récemment annoncé la clôture fructueuse de son deuxième programme de crédit privé (PC II), qui a fait l'objet d'une sursouscription avec plus de 3 milliards de dollars de capital engagé, effet de levier inclus. Outre la solide représentation des investisseurs existants, le PC II a fait l'objet d'une forte demande de la part de régimes de retraite, de compagnies d'assurance et de family offices.

"La demande considérable pour des stratégies de crédit privé témoigne de l'appétit croissant des acteurs du marché pour des investissements ciblant des rendements élevés tout en privilégiant la stabilité", a déclaré M. Charalambides. "L'équipe Private Credit d'Adams Street a su rapidement exploiter cet équilibre, notamment grâce à un sourçage exclusif et une approche granulaire de la diligence raisonnable. Je me réjouis à la perspective de poursuivre cet effort en Europe."

Avant de rejoindre Adams Street, M. Charalambides était directeur général de l'équipe des prêts spécialisés chez Sixth Street Partners, où il était chargé de l'origination, de l'exécution, du suivi des portefeuilles et de la gestion des équipes de transactions. Il a aussi travaillé pour Candlewick Asset Management, une coentreprise entre Sixth Street et Goldman Sachs, au sein du groupe de financement d'entreprise de Houlihan Lokey, et a occupé auparavant un poste de développement et stratégie commerciale chez Walgreens Boots Alliance.

À propos d'Adams Street Partners

Adams Street Partners est un gestionnaire mondial d'investissements sur les marchés privés, dont les investissements sont répartis dans plus de trente pays sur cinq continents. La société est détenue à 100% par ses employés et compte 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Adams Street a pour vocation de générer des idées d'investissement exploitables à travers les cycles du marché, en tirant parti de 50 ans d'expérience sur les marchés privés, de renseignements exclusifs et de relations de confiance. Adams Street dispose de bureaux à Austin, Pékin, Boston, Chicago, Londres, Menlo Park, Munich, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. Rendez-vous sur: www.adamsstreetpartners.com.

