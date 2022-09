Immunify.Life lance une étude révolutionnaire sur les résultats du traitement du VIH/sida basée sur la blockchain au Kenya





Contexte

Le VIH - l'une des maladies infectieuses les plus meurtrières au monde - n'a pas besoin d'être présenté. Il a tué près de 10 millions de personnes au cours des dix dernières années.

Ce qui rend ces faits encore plus inquiétants, c'est qu'il existe des traitements efficaces et qu'il n'y a aucune raison que quelqu'un meure du VIH. Malheureusement, dans les économies émergentes où le taux de prévalence du VIH peut se situer entre 3 et 20 % de la population, jusqu'à 30 % des adultes et 40 % des enfants séropositifs ne prennent pas leurs médicaments. Il y a 38,4 millions de personnes vivant avec le VIH, dont 70 % en Afrique. Le Kenya compte l'une des plus grandes populations de personnes vivant avec le VIH/sida au monde et environ 30 % d'entre elles ne prennent pas leur traitement.

Cette étude réunit des partenaires clés du secteur des soins de santé, des ressources et des technologies afin d'explorer l'impact de la blockchain et des crypto récompenses pour relever le défi majeur que représente l'amélioration des taux de survie et de traitement des personnes vivant avec le VIH et le sida.

KAKAMEGA, Kenya, 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Immunify.Life , un écosystème de soins de santé transformateur basé sur la blockchain, en partenariat avec l' Université des Sciences et Technologies Masinde Muliro (MMUST) - la première université des sciences, de la technologie et de l'innovation au Kenya - a terminé le travail de base pour une étude à grande échelle sur les résultats du traitement du VIH/sida qui est maintenant officiellement lancée. Dans le cadre de cette étude, la plateforme de saisie et de traitement des données Immunify.Life sera utilisée pour aider à responsabiliser les patients, les communautés et des pays entiers en utilisant des récompenses symboliques qui peuvent améliorer les taux d'adhésion au régime médical chez les patients atteints du VIH/sida qui ne suivaient pas le traitement auparavant.

L'étude sur les résultats du traitement du VIH/sida est une application élégante de la technologie Immunify.Life, et les résultats de l'étude contribueront à la future orientation stratégique du traitement du VIH au Kenya.

Selon les coordinateurs du département de la santé du comté de Kakamega, plus de 1 000 patients présentaient une charge virale élevée en juillet, ce qui peut indiquer un échec du traitement. Cela signifie que cette étude est non seulement nécessaire, mais également opportune.

Le PDG d'Immunify.Life, Guy Newing, a commenté l'étude en déclarant : « La technologie que nous utilisons chez Immunify.Life est conçue pour relever les défis du VIH et du sida, de la tuberculose et des programmes de vaccination. La technologie blockchain est la nouvelle technologie d'avant-garde de pointe qui va révolutionner les soins de santé en Afrique. »

Le Dr Mutay, directeur de l'école de médecine de MMUST, a déclaré : « Notre vice-chancelier tient à renforcer les capacités de recherche et a encouragé la création d'équipes de recherche chargées de rédiger des propositions dans différents domaines. Ce projet recevra donc le soutien administratif nécessaire. Nous espérons que ce projet pourra être utilisé pour toucher des vies et résoudre les problèmes de la communauté. »

Le coordinateur du projet Immunify.Life MMUST, le Dr Tecla Jerotich Sum, a déclaré : « Notre grandeur est déterminée par notre service et CHAQUE VIE compte. Nous nous engageons à améliorer les résultats en matière de santé et le bien-être de toutes les personnes affectées et infectées par le VIH et le sida. Nous utilisons la science, l'innovation, la technologie et la compassion pour améliorer la qualité des soins et éviter les pertes dans la cascade de soins. »

Le Dr Sum a poursuivi sa description des avantages du système en déclarant : « Le projet comporte des éléments essentiels tels que le dépistage du VIH et du sida, les tests de laboratoire, le traitement, le suivi des soins, le soutien par des groupes de pairs, le suivi des résultats du traitement, le suivi de la rétention sous traitement et l'amélioration des données sans papier. Je suis enthousiasmé par ce projet car son succès s'étendra à l'ensemble du pays et, plus tard, à l'ensemble du continent. »

Immunify.Life est une plateforme complète et entièrement durable qui peut être utilisée pour motiver les patients, mener des campagnes de santé et intégrer de manière transparente des données périphériques liées à la santé et des outils de gestion des données pour les prestataires, les patients, les familles, etc. En collaborant avec les ministères de la santé et leurs filiales, les ONG, les organisations de santé partenaires, les partenaires à but lucratif, les donateurs, etc., Immunify.Life s'efforce de libérer le pouvoir latent et les avantages des technologies innovantes dans le domaine de la santé.

La technologie blockchain et les crypto-monnaies sont souvent perçues comme spéculatives, mais la confidentialité inhérente, la sécurité, les incitations à valeur ajoutée, la collaboration transparente et l'intégration multiplateforme qui sont possibles en utilisant la blockchain et les crypto-monnaies ne seraient pas possibles d'une autre manière. En tant que telles, ce sont des innovations qui ont des cas d'utilisation uniques qu'Immunify.Life et ses partenaires explorent pour le bien-être et le bénéfice de tous.

À propos d'Immunify.Life

Immunify.Life est un écosystème de soins de santé transformateur et autonome sécurisé par blockchain. Sa mission est d'utiliser la technologie blockchain pour répondre aux plus grands problèmes de santé du monde en renforçant les systèmes de santé mondiaux via un système de changement de comportement incitatif et un outil de capture de données. Immunify.Life fournit une plateforme et un écosystème tout-en-un pour capturer des dossiers de santé complets et transparents d'informations médicales sécurisées du patient et offre au patient un accès direct à ses données personnelles via une étiquette d'identification de santé unique avec la possibilité de consolider ces données pour permettre le Big Data pour la santé avec une vision de donner à tous les patients et aux économies émergentes les outils pour posséder et gérer leur avenir de santé et leurs données pour s'engager de manière collaborative dans le paysage de la santé mondiale.

À propos de l'Université des sciences et technologies Masinde Muliro (MMUST)

L'Université des sciences et technologies Masinde Muliro (MMUST) est la première université des sciences, des technologies et de l'innovation du Kenya. Elle compte environ 17 000 étudiants dans toutes ses branches, le campus principal étant situé dans la ville de Kakamega. L'université met l'accent sur la collaboration internationale et a déjà conclu des accords avec Save the Children Fund, une ONG de premier plan dans le monde qui emploie 25 000 personnes dans 117 pays.

