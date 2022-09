Les banques au Canada s'engagent à apporter leur concours aux opérations de secours urgent en réponse à l'ouragan Fiona





Les membres de l'Association des banquiers canadiens apportent une aide de plus d'un million de dollars à l'Est du Canada

TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Les banques au Canada se sont engagées à soutenir les opérations de secours de la Croix-Rouge canadienne après que l'ouragan Fiona a frappé l'Est du Canada, le 24 septembre, de nombreuses familles et localités ayant été touchées par les pluies torrentielles et les inondations généralisées qui ont détruit des maisons, des bâtiments et des infrastructures dans la région.

Dons à la Croix-Rouge canadienne

Les banques suivantes font un don combiné de 1,21 million de dollars au Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada de la Croix-Rouge canadienne, destiné à fournir une aide d'urgence et à épauler les efforts de rétablissement, de résilience et d'atténuation des risques dans les zones sinistrées.

Banques

BMO

Banque CIBC et Simplii Financial

Banque HSBC Canada

Banque Laurentienne

Banque Nationale

RBC

Banque Scotia

Banque Tangerine

Groupe Financier Banque TD

De plus, BMO, CIBC et le Groupe Financier Banque TD feront des dons supplémentaires à des organismes de bienfaisance locaux dans l'Est du Canada.

Plusieurs banques proposent aussi des mesures de répit financier à leurs clients touchés. Ces derniers sont donc invités à communiquer avec leur banque pour en savoir plus.

Comment les Canadiens peuvent apporter une aide

Du 27 septembre au 18 octobre, les Canadiens peuvent faire un don au Fonds de secours : Ouragan Fiona au Canada de la Croix-Rouge canadienne en ligne à redcross.ca ou par téléphone au 1 800 418-1111, dans une des succursales bancaires ou en ligne sur les sites des banques suivantes :

BMO

CIBC (en ligne seulement)

RBC

Banque Scotia

Groupe Financier Banque TD

Plusieurs banques encouragent aussi leurs employés à faire des dons sur les portails en ligne et soulignent le programme de jumelage des dons, annoncé par le gouvernement du Canada. Les banques soutiennent depuis longtemps les appels à l'aide humanitaire et aux secours d'urgence au Canada et à l'étranger afin d'aider les personnes frappées par les phénomènes météorologiques extrêmes, les urgences sanitaires et les crises humanitaires.

« La trajectoire dévastatrice de l'ouragan Fiona a laissé une empreinte indélébile sur une vaste région de l'Est du Canada. Nos pensées accompagnent les familles et les collectivités qui ont été touchées. Les dons reçus dans le cadre de cet appel aideront la Croix-Rouge canadienne à fournir des secours d'urgence sur place aux Canadiens sinistrés, pour les aider à se remettre de cette tempête sans précédent dans les semaines et les mois à venir. »

- Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiennes et les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca.

