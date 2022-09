Le ministre Alghabra et la ministre Joly se préparent à la 41e session de l'Assemblée de l'OACI





MONTRÉAL, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Le Canada joue un rôle de chef de file alors que des délégués du monde entier s'unissent pour garantir les normes les plus élevées possibles dans le secteur mondial de l'aviation, et pour rendre le transport aérien plus propre, plus sécuritaire et plus sûr.

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, et l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, se joindront à plus de 2 500 délégués d'États membres et représentants d'organisations internationales à la 41e session de l'Assemblée de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui se déroulera du 27 septembre au 7 octobre 2022.

Au cours de cet événement, qui se tiendra au siège social de l'OACI, à Montréal, le ministre Alghabra et la ministre Joly participeront à plusieurs événements visant à faire avancer des questions et des priorités importantes pour le Canada, dont :

la relance continue du secteur du transport aérien;

le maintien d'un réseau mondial de transport aérien fondé sur des règles;

la prise de mesures pour veiller à ce que des événements tragiques, comme la destruction des vols PS752 et MH17, ne se reproduisent plus, notamment en préconisant des améliorations aux protocoles d'enquête sur les accidents aériens de l'OACI et en faisant progresser l'Initiative sur la sécurité aérienne;

la progression vers la réduction de la pollution dans le secteur du transport aérien.

Pendant qu'il sera à Montréal, le ministre Alghabra rencontrera aussi ses homologues de plusieurs pays pour discuter des façons de renforcer la coopération internationale en matière de transport.

Citations

« Alors que l'industrie de l'aviation continue de se rétablir, je suis heureux d'assister à l'Assemblée de l'OACI avec des représentants d'États membres des quatre coins du monde. Ce sera l'occasion pour nous de discuter des défis auxquels nous sommes toujours confrontés dans le secteur du transport aérien et de travailler à trouver les solutions nécessaires pour aller de l'avant. En tant que pays hôte, le Canada est fermement résolu à être un chef de file de l'OACI alors que nous travaillons à la mise en oeuvre de notre ambitieux programme pour l'industrie de l'aviation et à rendre le transport aérien plus propre et plus sécuritaire pour tous. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'Organisation de l'aviation civile internationale joue un rôle clé dans le soutien d'un ordre multilatéral fondé sur des règles pour le secteur mondial de l'aviation. C'est essentiel en raison de la nature même de l'aviation. L'aviation transcende les frontières, tout comme cette organisation. Le Canada est fier d'être l'état hôte de l'OACI, un élément clé du système des Nations Unies. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre des Affaires étrangères

Les faits en bref

L'OACI est une institution spécialisée de l'Organisation des Nations Unies (ONU). L'OACI collabore avec ses 193 États membres afin d'établir et de vérifier des normes en matière de sécurité, de sûreté, d'émissions, de navigation et de facilitation pour façonner et améliorer les opérations aériennes internationales.

En tant que pays hôte, le Canada s'efforce de fournir le soutien nécessaire à l'OACI et à sa communauté diplomatique. Ce faisant, le Canada travaille de façon concertée avec la Ville de Montréal, la province de Québec et le Secrétariat de l'OACI pour s'assurer que l'Organisation continue son essor à Montréal.

L'Assemblée de l'OACI est l'organe souverain de l'Organisation. Elle se réunit tous les trois ans à Montréal et est convoquée par l'organe directeur de l'OACI, le Conseil. L'Assemblée établit les priorités de l'OACI pour les trois années à venir.

Liens connexes

Organisation de l'aviation civile internationale

41e session de l'Assemblée

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, de Facebook, de YouTube et de Flickr pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 26 septembre 2022 à 13:30 et diffusé par :