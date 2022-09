RIMMEL REJOINT LE MOUVEMENT LEAPING BUNNY





Tous les produits Rimmel sont désormais approuvés par la certification Leaping Bunny de Cruelty Free International

TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - Rimmel saute de joie ! La marque de cosmétiques iconique fait désormais partie du programme Leaping Bunny, un mouvement activement soutenu par Cruelty Free International. Cela signifie que TOUS les produits Rimmel sont approuvés par la certification Leaping Bunny : plus besoin de choisir entre beauté et bien-être animal

Chez Rimmel, nous croyons à la beauté sans compromis : bienveillante, efficace et sans cruauté animale. Nous sommes l'une des marques de cosmétiques les plus influentes du monde, présente dans plus de 80 pays, et nous sommes aujourd'hui très fiers de franchir une nouvelle étape : rendre cette beauté respectueuse du bien-être animal accessible à tous. Rimmel s'engage donc dans la lutte contre les expérimentations animales au sein de l'industrie cosmétique.

Pour atteindre son objectif, nous nous sommes associés à Cruelty Free International, une organisation à but non lucratif visant à créer un monde où les animaux ne seraient plus les cobayes des laboratoires de l'industrie. Le programme Leaping Bunny issu de Cruelty Free International est une référence incontestable en matière de lutte contre la cruauté animale. La certification conduit une évaluation minutieuse et approfondie de chaque produit (cosmétique ou hygiène personnelle) avant de donner son approbation. Afin d'obtenir la certification, l'entreprise doit avoir fourni la preuve de son engagement à contribuer à la lutte contre la cruauté animale.

En effet, pour recevoir l'approbation de Leaping bunny, les marques sont soumises à un échéancier strict qui va au-delà des exigences législatives relatives aux tests sur les animaux. Obtenir la certification inclut notamment une inspection rigoureuse et requiert un processus continu d'audits indépendants de la chaîne logistique de la marque.

Michelle Thew, PDG de Cruelty Free International commente : « Nous avons débuté notre partenariat avec Coty en 2018 et je me réjouis d'entamer cette ultime étape qu'est l'approbation Leaping Bunny pour Rimmel. De nos jours, il est primordial que de grandes marques telles que Rimmel manifestent leur engagement pour une beauté basée sur la science alliée à la bienveillance. Bienvenue dans la famille Leaping Bunny ! »

Stefano Curti, Chef de marque chez Coty, commente : « Chez Coty, nous savons que les consommat.rice.eur.s refusent les compromis : ils.elles veulent une marque de cosmétique accessible, bienveillante et dépourvue de cruauté animale. Rimmel défend la vision d'une beauté plus respectueuse et accessible à tou.te.s et je suis ravi que nous ayons obtenu l'approbation Leaping Bunny. Nous sommes fiers de soutenir Cruelty Free International dans l'atteinte de ses objectifs anti-cruauté animale au sein de l'industrie cosmétique. »

Le logo Leaping Bunny apparaîtra bientôt sur les emballages Rimmel. En attendant, soyez rassuré.e : tous les produits Rimmel sont déjà approuvé par Cruelty Free International grâce au programme Leaping Bunny (même si le logo n'apparaît pas encore !).

Live the London Look. Profitez sans modération de tous vos favoris Rimmel, désormais approuvés par Leaping Bunny.

A propos de Coty Inc.

Fondé à Paris en 1904, Coty est l'une des plus importantes entreprises de cosmétiques au monde. Elle détient de nombreuses marques prestigieuses spécialisées en parfumerie, soins du corps et du visage et maquillage. Coty met son expertise au service des consommat.rice.eur.s en proposant des produits luxe et grande distribution, et ce dans plus de 130 pays et territoires à travers le monde. Coty et les marques qu'elle porte ont à coeur de promouvoir la liberté d'expression afin que chacun puisse créer une beauté qui lui ressemble. En outre, nous sommes décidés à avoir un impact positif sur la planète. Pour en savoir plus, visitez coty.com ou rendez-vous sur nos pages LinkedIn ou Instagram.

A propos de Rimmel

Fondée en 1834, Rimmel n'a cessé d'innover depuis ses débuts. En créant des produits toujours plus novateurs et en rendant la beauté accessible, Rimmel encourage ses consommat.rice.eur.s a assumer leur individualité et à envisager le maquillage comme une véritable forme d'expression. Avec un splendide héritage identitaire fermement attaché à ses racines londoniennes, l'influence de Rimmel est incontestable et n'en a pas fini de célébrer la liberté d'être et de s'exprimer au travers de campagnes inspirées par ses consommat.rice.eur.s. Live the London Look.

A propos de Cruelty Free International

Cruelty Free International est l'organisation mondiale phare en matière de lutte contre la cruauté animale. Elle a pour ambition de créer un monde sans expérimentation animale. Ses équipes sont composées de véritables experts du domaine qui allient mobilisation politique, expertise scientifique et légale, mais aussi de réelles compétences en matière d'entrepreneuriat et d'organisation de campagnes de sensibilisation. Informer, sensibiliser et inspirer les individus à travers le monde afin de faire valoir les droits et le respect des animaux est leur principal combat. À travers des enquêtes de terrain approfondies en laboratoire, ils dénoncent les pratiques liées à l'expérimentation animale et suscitent l'attention des instances gouvernementales afin que de réelles actions puissent être prises en faveur du bien-être animal.

www.crueltyfreeinternational.org/go-cruelty-free-leaping-bunny

