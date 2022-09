Comtech Gold ($CGO) devient le 1er jeton numérique entièrement adossé à l'or à recevoir une certification de conformité à la charia dans la région MENA





ComTech FZCO, enregistrée dans les zones franches des émirats arabes unis, a annoncé que son jeton de crypto monnaie adossé à l'or de ComTech (CGO) a reçu la certification de conformité à la charia, devenant ainsi le premier jeton numérique dans l'industrie à recevoir une certification de la charia pour les produits de tokenisation Or dans la région. La certification de conformité a été délivrée selon un avis juridique (fatwa), par Amanie Advisors Ltd, une entité spécialisée et reconnue dans le domaine des investissements conformes à la charia et des solutions de finance islamique.

ComTech FZCO, une société basée à Dubaï, redéfinit l'infrastructure de tokenisation (pour les actifs du monde réel), en numérisant l'or à l'aide du système XDC Blockchain. Le jeton Comtech Gold (CGO) est coté sur les bourses mondiales comme LBank, Bitrue, permettant ainsi aux investisseurs d'acheter leurs jetons CGO en ouvrant un compte avec ces bourses. Les investisseurs peuvent déposer les jetons dans les portefeuilles d'échange crypto ou dans l'un des portefeuilles internationalement acceptés comme D'cent ou Guarda, ou auprès des dépositaires numériques réglementés comme Propine, une entité réglementée par la Monetary Authority of Singapore (MAS).

Suite au conseil d'Amanie Advisors Ltd, la certification de conformité à la charia a été fournie à ComTech Gold après avoir confirmé que la structure, le mécanisme et la documentation juridique clé pertinente du jeton Comtech Gold répondent à toutes les exigences nécessaires selon les règles et principes de la charia islamique, définies par l'Organisation de comptabilité et d'audit des institutions financières islamiques (AAOIFI).

« Nous sommes fiers d'être la première entreprise leader dans la technologie blockchain de la région à recevoir la certification de conformité à la charia. Cette accolade conférera aux investisseurs un plus grand confort pour investir dans des cryptos physiques entièrement adossées à l'or, où chaque jeton est soutenu par un gramme d'or pur à 99,99%, stocké en toute sécurité dans des coffres-forts chez TransGuard. Les instruments financiers comme le CGO gagnent considérablement en popularité à l'échelle mondiale, ce qui reflète grandement le potentiel croissant des produits financiers islamiques parmi les investisseurs. En obtenant cette certification, ComTech Gold est bien positionné pour servir les investisseurs islamiques désireux d'investir dans des actifs conformes à la charia, » a déclaré Navin D'souza, président-directeur général de ComTech Gold.

« Le jeton ComTech Gold, construit sur XDC Network, utilise la puissance de la blockchain pour permettre aux investisseurs de détenir de l'or sous forme numérisée, où chacun de ces jetons équivaut à un gramme d'or pur, entièrement adossé, échangeable et réglementé. Le réseau XDC est entièrement compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), permet d'effectuer des transactions à des frais de gaz Ethereum proches de zéro, avec une vitesse de transaction élevée, une consommation d'énergie faible, créant ainsi un avantage supplémentaire attirant de nombreux partenaires et investisseurs stratégiques, désireux de devenir des parties prenantes pour ComTech-FZCO, » a ajouté M. Navin.

Pour sa part, Maya Marissa Malek, PDG du bureau mondial d'Amanie Advisors, a déclaré : « Nous sommes heureux d'assister au déploiement de ce nouveau produit adossé à l'or conforme à la charia offert par Comtech sur le marché. Ces cryptos offrent aux investisseurs islamiques une variété indispensable pour exploiter les actifs en métaux précieux, qui n'ont pas été suffisamment exploités dans le passé, en raison d'un manque des règles bien définies de la charia. Ayant obtenu la marque de conformité charia liées à l'or selon l'AAOIF, nous constatons maintenant une augmentation de l'offre et de la demande de cette classe d'actifs. »

Amanie Advisors a récemment remporté le Prix de l'économie islamique, dans la catégorie Infrastructure de connaissances sur l'économie islamique lors du prestigieux Sommet mondial de l'économie islamique (GIES) à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et offert par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis.

*Source: AETOSWire

