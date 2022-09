ASTRAZENECA CANADA REMPORTE DEUX PRIX PRESTIGIEUX AUX CANADIAN HR AWARDS





Le prix Venngo pour la meilleure culture organisationnelle

Le prix LifeWorks soulignant l'excellence sur le plan du bien-être financier, physique et mental

MISSISSAUGA, ON, le 26 sept. 2022 /CNW/ - AstraZeneca Canada, une société biopharmaceutique de premier plan axée sur l'innovation, est fière d'annoncer qu'elle a remporté le prix Venngo pour la meilleure culture organisationnelle (The Venngo Award for Best Workplace Culture) ainsi que le prix LifeWorks soulignant l'excellence sur le plan du bien-être financier, physique et mental (The LifeWorks Award for Excellence for Financial, Physical & Mental Wellness) lors de la neuvième édition des Canadian HR Awards. Ce gala récompense la crème des équipes de ressources humaines dans tous les secteurs d'activités, et il s'agit de la deuxième fois qu'AstraZeneca remporte le prestigieux prix de la meilleure culture organisationnelle.

« Si AstraZeneca Canada est un endroit où il fait si bon travailler, c'est en grande partie grâce à nos gens », a déclaré Kiersten Combs, présidente, AstraZeneca Canada. « Notre mission d'offrir des médicaments qui changent la vie des Canadiens est notre grande source de motivation et est au coeur de tout ce que nous entreprenons. Notre passion s'exprime par les efforts que nous déployons pour améliorer la santé des Canadiens et contribuer au bien commun. »

Présentés par HRD Canada et Canadian HR Reporter, les Canadian HR Awards récompensent les organisations qui font preuve d'un leadership et de pratiques exemplaires.

Le prix LifeWorks soulignant l'excellence sur le plan du bien-être financier, physique et mental témoigne des efforts consacrés au bien-être global des employés, tant financier, physique que mental. AstraZeneca Canada a décroché ce prix grâce à la mise en place accélérée de programmes, de politiques et de pratiques d'avant-garde qui viennent bonifier encore davantage les avantages offerts aux employés et aux membres de leur famille. Quant au prix Venngo pour la meilleure culture organisationnelle, il est remis aux organisations qui se démarquent par leur caractère et leur personnalité (valeurs, traditions, croyances, interactions, comportements et attitudes). Cette année, il souligne l'engagement exemplaire d'AstraZeneca à créer un milieu de travail inclusif, où la diversité des expériences, des points de vue et des origines est célébrée, permettant ainsi aux employés de s'épanouir pleinement au travail. Ensemble, ces prix rendent compte de la grande attention que porte AstraZeneca à ses employés, notamment en leur offrant un environnement qui leur permet d'atteindre leur plein potentiel.

En plus de remporter deux prix Canadian HR Awards, AstraZeneca a précédemment figuré parmi les cultures d'entreprises les plus admirées au Canada selon le classement de Waterstone Human Capital (Canada's Most Admired Cultures by Waterstone Human Capital) et a également été nommée parmi les meilleurs employeurs du Grand Toronto (Top Employer in the Greater Toronto Area) durant huit années consécutives.

« C'est lorsque nos employés sont à leur mieux que nous brillons le plus : lorsqu'ils se sentent soutenus, qu'ils ont la possibilité d'évoluer et qu'ils peuvent être eux-mêmes », a ajouté Gena Restivo, vice?présidente, Affaires de l'entreprise et durabilité chez AstraZeneca Canada. « Les membres de notre personnel partagent tous le même engagement envers notre objectif, nos valeurs et nos patients. Ce sont eux qui incarnent l'âme d'AstraZeneca et la raison pour laquelle notre culture est récompensée. »

À propos d'AstraZeneca Canada

AstraZeneca est une société biopharmaceutique internationale axée sur l'innovation. Sa priorité est de découvrir, mettre au point et commercialiser des médicaments qui ont pour but de changer des vies. Ses travaux portent essentiellement sur les secteurs scientifiques suivants : maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, oncologie, maladies rares, maladies respiratoires et immunologie, vaccins et immunothérapies. AstraZeneca exerce ses activités dans plus de 100 pays et ses médicaments innovateurs sont utilisés par des millions de patients dans le monde entier. Au Canada, l'entreprise compte plus de 1 200 employés dans tout le pays, dont environ 700 à son siège social et dans son centre de recherche clinique situés à Mississauga, en Ontario. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la société au www.astrazeneca.ca.

